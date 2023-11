Ondara tornarà a viure aquest mes de novembre de 2023 la seua tradicional “Fira de Fires, des de 1690”. Enguany, en un format més reduït, amb l’objectiu de concentrar en dos caps de setmana (11-12 i 18-19 de novembre) els principals esdeveniments firals. Encara que la Fira d’Atraccions romandrà durant tres caps de setmana, fins el 26 de novembre.

La Fira d’Ondara està organitzada pel departament de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament d’Ondara. En la presentació de la Fira 2023 realitzada hui han participat l'Alcalde d'Ondara, José Ramiro; la responsable del departament de Promoció Econòmica i Turisme, Raquel Mengual; el Regidor d’Associacionisme, Miguel Gomis; i la Tècnica ADL d'Ondara, Ana Cotaina.

📣🎡🎁🎶 ONDARA CELEBRARÀ LA SEUA TRADICIONAL FIRA DE FIRES 2023 DE L’11 AL 19 DE NOVEMBRE 🐴🐩🎊🍭 ℹ➡ El primer cap de setmana... Posted by La veu d'Ondara on Monday, October 30, 2023

El programa de la Fira de Fires Ondara 2023 es desenvoluparà de l’11 al 19 de novembre. A més, durant tres caps de setmana, fins al 26 de novembre, hi haurà Fira d'Atraccions (al seu emplaçament habitual de carrer Nacions Sense Estat); i stand amb degustació de dolç i salat dels Festers de la Soledat i Crist 2024 al voltant del Prado.

Els dimecres 15 i 22 de novembre seran els dies dels Xiquets i les Xiquetes en la Fira d’Ondara 2023, amb preus reduïts en les atraccions (2 euros); a més, eixos dos dies (15-22), més el dissabte 18 de novembre, serà també fira inclusiva amb menys soroll. Una novetat de la fira d’enguany és que també obrirà un divendres de vesprada; el 17 de novembre de 18 a 22 hores, segons ha informat Raquel Mengual.

Primer cap de setmana de Fira

El primer cap de setmana de la Fira, el dissabte 11 i diumenge 12 de novembre, tindrà lloc la VII Fira Marina Alta, un encontre estratègic que aglutina els pobles de la comarca sota un mateix marc de promoció i col·laboració. En aquest sentit, la temàtica serà lliure, i es comptarà amb informació turística de cada poble participant —Pedreguer, Gata, Pego i les Valls, Beniarbeig, Dénia, El Poblets, Vall de Laguard, Jesús Pobre, Ràfol, El Verger, Benidoleig i Ondara—, amb la participació també d’associacions i comerços dels pobles assistents.

En la fira participaran associacions comarcals com l’IECMA, la Macma, Adama i el Grup Nodrissa (lactància materna). Hi haurà per als dos dies del cap de setmana un Espai-Fòrum amb les propostes dels participants; també animació amb música i balls tradicionals, dansà popular i grup de percussió Ondaratack.

Una altra de les propostes serà el Concurs de Pintura ràpida organitzat per Adama i l’Ajuntament d’Ondara, el diumenge 12 de novembre des de les 10 hores per llocs emblemàtics del poble; i el Circuit vial a càrrec de la Policia Local d’Ondara, en la Plaça del Convent.

La VII Fira Marina Alta comptarà, en el seu programa i fòrum, amb la participació, dissabte de matí, de la Colla de dolçaines i tabals, les Ballaores d’Ondara i de Pedreguer (dansà popular) i dissabte de vesprada, amb la presentació del Calendari IECMA, la Xerrada a càrrec de la Ruta dels Riuraus i la presentació llibre «Estiu» de J. Vicent Miralles, per Irene Ballester.

➡ ONDARA MOSTRARÀ EL SEU MÚSCUL COMERCIAL AMB LA FIRA DEL COMERÇ I L'EMPRESA, AQUEST CAP DE SETMANA 19 I 20 DE NOVEMBRE,... Posted by La veu d'Ondara on Friday, November 18, 2022

Diumenge de matí, a més del concurs de pintura, entre altres actes, hi haurà animació amb Ondaraattack, presentació del llibre d’Amàlia Pastor «La Rabasseta de Pamis», i, de vesprada, el taller de lactància materna del Grup Nodrissa, i la presentació de l’última obra de l’escriptor i fotògraf Just I. Sellés.

Segon cap de setmana de Fira

El segon cap de setmana de la Fira 2023, dissabte 18 i diumenge 19 de novembre, a l’Edifici del Prado, se celebrarà la tradicional Fira del Comerç i l’Empresa. Un esdeveniment que segons l’Alcalde, José Ramiro, «és una mostra de la força del comerç local, que demostra que els negocis locals estan vius». Els negocis i comerços locals participaran en aquesta fira, que compta amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants i Empresaris d'Ondara.

Més d’una trentena (35 en total) de negocis locals i alguns comarcals han confirmat la seua participació en la fira de comerç d'Ondara, segons ha detallat la tècnica ADL, Ana Cotaina. Els negocis participants confirmats són els següents: B-Consultors, Opensat, Carnisseria Alberto Picó, Màxima Bikes, Mobles Escrivá, Coletas Kids fashion & complements, Publi4, Luansa, Mobles Ortolà, Twelve Beauty, Motos Mahiques, Somriures, Gala’s, Coqueta Moda Infantil, Joieria Torres, El Vestidor de Yolanda, Maika Regals, Perruqueria Salvatore, Saló Eos, Energías Renovables HG, YorkGlam&Bopp Soul, Vorwerk, Calçats Dora, Dilatando Mentes, AutoEscola Ondara ; aquests negocis dins del Prado, i en l’exterior, muntaran estand MonVerd i Màxim Sound.

A més, es comptarà amb un espai-fòrum amb tallers, desfilades i propostes dels participants. Destaca la presentació del calendari de la Junta local de l’AECC d’Ondara 2024, que es farà el dissabte 18 a les 20 hores. També hi haurà tallers a càrrec de Twelve Beauty, la prestigiosa empresa de productes de cosmètica natural creada per l’ondarenc Pedro Català (dissabte de vesprada i diumenge de matí); presentació del llibre de Sergio Pérez (Editorial Dilatando Mentes, dissabte de vesprada); passacarrer de la Unió Musical d’Ondara (diumenge de matí); tast de vermut a càrrec de Bodegas Aguilar, (diumenge de matí); i la vesprada de diumenge, conta-contes amb photocall, desfilada canina i desfilada de moda (que comptarà amb models entre els participants al calendari de l’AECC).

D’altra banda, cal esmentar que Ondara tornarà a tindre el Mercat Medieval, als voltants del Prado i Plaça de Bous, durant el cap de setmana del 18 i 19 de novembre (als carrers Vicent Andrés Estellés, General Bosch i Doctor Barraquer). El programa d'eixe segon cap de setmana firal es completarà amb la tradicional Fira d'Animals a la Plaça de Bous, organitzada amb la col·laboració de l'Associació de Carreters i Cavallistes d'Ondara.

La fira comptarà amb corrals amb tot tipus d'animals, i segons ha anunciat el Regidor d’Associacionisme, Miguel Gomis, des de l'Associació de Carreters i Cavallistes es disposaran de carros al migdia (diumenge 19 novembre) per a portar a passejar els xiquets i xiquetes que ho desitgen. En la mostra d’animals participaran expositors de tota la Comunitat Valenciana.

També es farà el Concurs Caní, el diumenge 19 des de les 9.30 hores, a la Plaça del Convent, amb una Mostra d’Agility. Es podrà gaudir de l’exposició de vehicles antics (cotxes i camions), el diumenge 19 de novembre, des de les 9 hores a l’Avinguda Doctor Fleming, en la seua 19a edició; enguany amb 12 camions. Com a novetat, aquesta exposició s'ubicarà per primera vegada en l’Avinguda Doctor Fleming, per potenciar i concentrar tots els esdeveniments al costat de la Fira, Prado i Plaça de Bous.