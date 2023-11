Unos gamberros entraron durante la mañana de ayer en el cementerio de Gata de Gorgos y abrieron dos nichos. Arrancaron las lápidas, pero no las rompieron. De hecho, las dejaron apoyadas en un pilar. Los vándalos tampoco profanaron los ataúdes. Sí abrieron el sudario de unos restos fúnebres que no estaban dentro de una caja mortuoria. No se llevaron restos de las personas que están allí enterradas. Estos enterramientos se realizaron en los años 80.

Tampoco se han hallado signos de que se hubiera realizado algún tipo de rito satánico. En principio, se atribuye todo a una gamberrada. La Guardia Civil y la Policía Local han iniciado ya una investigación. Este fin de semana el cementerio municipal permanecerá cerrado. El concejal de Seguridad Ciudadana, Joan Vicent Vallés, ha indicado a este diario que no hay signos de rituales satánicos y que los gamberros no se han llevado restos óseos de los difuntos ni ninguna pertenencia con la que fueron enterrados. "Tampoco han roto las lápidas. Es todo bastante extraño", ha señalado. El edil ha explicado que ya se han puesto en contacto con los familiares de las personas inhumadas en esos nichos. Los vándalos entraron en el cementerio durante la mañana. El enterrador llegó a primera hora y luego se marchó y regresó sobre las 12.30 horas. Fue en ese lapso cuando los gamberros arrancaron las dos lápidas y abrieron los nichos. El concejal de Seguridad Ciudadana ha avanzado que el ayuntamiento instalará cámaras en los accesos al camposanto.