Subir impuestos o el abismo. Así lo plantea el gobierno del PP de Benissa. Y los vecinos no se oponen a que se les incremente el IBI, pero lo que les ha enfadado, y mucho (el viernes más de 600 personas se manifestaron y ayer el salón de plenos estaba atestado, algo insólito), es que la subida sea "brutal", "una barbaridad". El aumento aprobado ya por el gobierno local es del 45 % en el IBI y del 53 % en el impuesto de vehículos. El PP rechazó ayer la propuesta conjunta de la oposición (Reiniciem, Compromís, PSOE y Cibe) de revocar la subida impositiva. Pero surtió efecto. Los vecinos esperan que el gobierno local dé marcha atrás y no les cargue todo el esfuerzo de evitar la bancarrota del ayuntamiento. La situación de la hacienda municipal es crítica. No hay dinero y el ayuntamiento tiene que pagar 2 millones de euros de un rocambolesco fiasco urbanístico. A la procuradora se le pasó presentar el recurso de apelación en el Supremo. El consistorio tiembla. Salen telarañas.

"No me costará nada rectificar si hay alternativas para sacar adelante un presupuesto y mantener la estabilidad presupuestaria", afirmó el alcalde, Arturo Poquet, quien ha convocado para hoy a las 18 horas una reunión con los grupos de la oposición para estudiar otras vías de ingresos distintas a la "brutal" subida de impuestos. El alcalde cedió ante la presión de la calle. El pleno tuvo algún momento tenso, pero el público que llenaba la sala se comportó y esperó al turno de preguntas para expresar su indignación. El alcalde paró tres veces la sesión por el runrún de los asistentes y algún comentario de más volumen. Algunos asistentes desplegaron la pancarta contra la "brutal" subida de impuestos que abrió la manifestación del viernes. El alcalde les dijo que estaba prohibido llevar pancartas al pleno. Los vecinos la recogieron y ya está. Eso sí, los asistentes no entendieron que esta vez, al acabar el pleno ordinario y comenzar el turno de preguntas del público, se cortara la emisión por youtube. "El pueblo no puede escuchar lo que pregunta el pueblo", criticó una vecina. El alcalde señaló que la secretaria les había dicho que no podían emitir las interveciones del público para no incurrir en una posible violanción de la ley de protección de datos. Los concejales de la oposición (intervinieron Juan Carlos Mut, María Vrajeshavari y Alessandro Romano, de Reiniciem; Mari Carme Ronda, de Compromís; Marina Renner, del PSOE, e Isidoro Mollà, de Cibe) manejaron los mismos argumentos. Sostuvieron que la subida de impuestos es "confiscatoria" e incumple el precepto constitucional de que los tributos deben ser progresivos y equitativos. Anunciaron más batalla para tumbar un incremento impositivo que, aseguran, llevará a muchas familias de Benissa a la ruina. Al igual que los vecinos asistentes, aceptan que se sube el IBI, pero de forma "razonable y moderada" y no un 45 % de golpe. Los concejales de la oposición dieron las gracias al pueblo por su respuesta multitudinaria contra el "brutal" incremento impositivo. La portavoz de Compromís, la más contundente en su crítica al gobierno del PP, aludió a los sobrecostes de las obras, a las empresas que se van de rositas tras dejar las obras a medias y a la "incompetencia" en la gestión. "El pueblo de Benissa no merece este gobierno confiscatorio y que permite que le roben al pueblo dinero a manos llenas", denunció. Mientras, el alcalde insistió en que el ayuntamiento atraviesa un momento económico "muy difícil y complicado". Dijo que la subida de impuestos está avalada por la secretaria y la interventora y que era eso o dejar de prestar o reducir servicios esenciales como el de la limpieza municipal, las escuelas deportivas y de música, recortar en seguridad ciudadana y en programación cultural, apagar el alumbrado público o renunciar a hacer obras públicas.