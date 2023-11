El centro histórico de Teulada acogerá el próximo 23 de diciembre la tradicional representación del "Cant de la Sibil·la" y "El Senyal del Judici", un canto medieval de tradición cultural cristiana que se representa previamente a la Navidad. La representación la organiza la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Falçó de Teulada. El tema central de este drama litúrgico es el fin de los tiempos y el inicio de un nuevo mundo. El "Cant de la Sibil·la" es patrimonio inmaterial de Teulada.

Tres alumnos del Conservatorio Profesional de Música Mestre Berenguer protagonizarán este acto. Álvaro Pérez Ferrando representará el papel de la Sibil·la. Los Ángeles Custodios los encarnarán Marta Muñoz Garcia y Clàudia Devesa Soto.

La representación contará con la participació del Coro de Cámara de la Sibil·la, el grupo de trombones de la Agrupació Musical Cultural de Teulada y el grupo de música antigua Tresalen, bajo la dirección artística de Rafael Soriano.

El programa de "El Cant de la Sibil·la" comenzará a las 20:30 horas con el toque de tempestad, primer aviso de la celebración. La concentración será en la plaza de los Porches para el hechizante pasacalle de las antorchas, que comenzará a las 20:35 horas.

A las 20:45 horas, será el segundo toque de tempestad y la "Dansa de la Mort" en la plaza de la Iglesia. Seguidamente, a las 20:55 horas, tendrá lugar la apertura de la Iglesia y la entrada de la ‘Sibil·la’, los Ángeles Custodios, el grupo de danza y la Colla El Falçó a la Iglesia de Santa Caterina por la puerta de la Divina Pastora. Y, finalmente, a las 21:00 horas se dará el tercer toque de tempestad y el inicio de la ópera musical "El Senyal del Judici. El Cant de la Sibil·la".

Para controlar el aforo en la Iglesia de Teulada, las personas que quieran asistir deberán pedir su invitación gratuita a través del correo electrónico de la Colla El Falçó xirimitersdeteulada@gmail.com, indicando nombre y apellido, DNI, población y teléfono de contacto. Solo se podrán obtener dos invitaciones por operación, ya que está numerada individualmente. La secretaria enviará un correo electrónico con un documento PDF con la invitación de numerada y personalizada que se les pedirá en la entrada a la Iglesia.

"Este drama representa uno de los momentos más significativos en nuestro municipio, destacando no solo por su arraigo cultural y tradición simbólica, sino también por la notable participación de numerosas personas y organizaciones locales. En este sentido, extendemos una cordial invitación a toda la ciudadanía, a quienes lo conocen y a quienes no, para que se sumerjan en la experiencia del Cant de la Sibil·la, que se ha convertido en un valioso patrimonio cultural inmaterial de nuestra localidad", expresó la concejala de Cultura, Rosana Caselles.