El SEP (Sindicato de Empleados Públicos) ha advertido que unos 180 aspirantes se han quedado fuera de los procesos selectivos del Ayuntamiento de Dénia, la mayoría en convocatorias de estabilización de plazas, por no cumplir el requisito lingüístico. El sindicato señala que estos datos están en la web "convoca". Precisa que son solo las personas que han presentado su instancia y pagado las tasa. "La cifra es mayor porque muchas personas se autoexcluyen de las convocatorias", señala el SEP.

También sostiene que muchos de los excluidos pertenecen a "generaciones que no han tenido acceso a una educación en valenciano y que, sin embargo, lo hablan". "Hay, además, personas de otras comunidades autónomas o países. Algunos de los excluidos llevan muchos años trabajando en el ayuntamiento".

Este sindicato recuerda que presentó una propuesta de moratoria de 3 años en la aplicación del requisito lingüístico, para dar tiempo a los posibles aspirantes a sacarse el título de valenciano.

El SEP también advierte de que el requisito no se está aplicando a todos por igual. Acusa al gobierno local de "retrasar la apertura de algunas convocatorias". "En la práctica se trata de una moratoria, pero solo para 'ciertas' plazas que tendrán más oportunidades que las personas que ya han sido excluidas". El sindicato pide igualdad. "Lo que no puede ser es que se aplique a los 'indios' y que a los 'jefes' los dejen la convocatoria congelada el tiempo que haga falta para que no se queden fuera".

El SEP reclama "una aplicación inclusiva y racional de la política lingüística".