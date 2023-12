El tripartito de Calp (Somos Calp, PSOE y Compromís) se apunta a lo de hacer de la necesidad virtud. Reconoce que ha sido un fallo convocar unas ayudas de la Diputación de Alicante para pequeñas empresas y autónomos con solo tres días para pedirlas que, además, coincidían con el puente. Pero destaca que esas ayudas "al esprint", a la carrera, que han obligado a las empresas y gestorías a enfrascarse estos días de fiesta en trámites y papeleos, no han salido tan mal. De hecho, el concejal socialista Marco Bittner, responsable de subvenciones, ha subrayado que los tres días han cundido y el ayuntamiento ha concedido ayudas a 194 empresas. Bittner ha afirmado que los funcionarios han hecho un esfuerzo "no sobrehumano, sino sobrefuncionarial". Y ha afirmado que Calp, con tres días, le ha ganado a Dénia que, con 15 días, ha concedido ayudas a 120 empresas.

El concejal de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha lamentado que el gobierno local convocara las ayudas con tan poco tiempo. "Con tres días para pedirlas, no eran ayudas".

La alcaldesa, Ana Sala, el concejal de Contratación, Ximo Perles, y Marco Bittner han reconocido que no debe volver a ocurrir lo de dar tan poco tiempo a las empresas para hacer la burocracia y pedir las ayudas. Pero han dicho que el problema radica en las bases de la Diputación de Alicante, que es la entidad que financia estas subvenciones. "Son unas bases muy mejorables", ha criticado Ana Sala, que ha aplaudido a las gestorías que no han hecho puente y han trabajado para tramitar a contrarreloj las ayudas. Ha descrito que el gobierno local tenía que decidir entre "susto y muerte". "Muerte" era no convocar las ayudas. "Elegimos susto". Ha recordado que las empresas pueden recibir hasta 8.000 euros.