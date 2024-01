"Es increíble. Estoy muy alegre de haber repartido 4 millones de euros en Dénia y poder hacer feliz a la gente". Johanna Estrella es la vendedora de la ONCE que ha llevado la fortuna a su ciudad y, en concreto, al humilde barrio del Saladar. En junio hará dos años que trabaja para la ONCE. "Y ya he dado un gran premio. Todavía no me lo creo".

Johanna vendió diez cupones premiados con 400.000 euros cada uno. El número de la suerte ha sido el 66912. Esta vendedora reconoce que sintió "un pálpito" cuando le llegó este número. "Es muy bonito. Pensé que tenía que comprar algún cupón ya que mi hijo mayor cumple los años en diciembre. Esa terminación en 12 me gustó desde el primer momento. Además, mi hijo ha celebrado ahora sus 18 años". Sin embargo, Johanna, al final, no se quedó con ninguno de estos cupones. "También he aprendido que debes hacer caso a las corazonadas. Pero no pasa nada. Lo importante es que ha tocado aquí, en Dénia". Está convencida de que hay clientes fijos que se han llevado el premio. "Creo que está bastante repartido". Esta vendedora está ahora unos días de vacaciones. Espera que el lunes, cuando reabra el quiosco del paseo del Saladar, acudan algunos de los agraciados y le confiesen que se han llevado los 400.000 euros. "Cuando les vea las caras, todavía me sentiré más feliz", afirma. Johanna dice que cree que es la primera vez que el primer premio del Extra de Navidad de la ONCE cae en Dénia. A ella le llamó un encargado de la ONCE para comunicarle que había repartido 4 millones de euros. "Me quedé patidifusa. Luego me llamó el director para darme la enhorabuena". Esta vendedora insiste en que ese 66912 tenía para ella connotaciones muy especiales. "Presentía que ese número iba a traer suerte. Me decía que ya lo cogería. Lo fui dejando pasar y, al final, no lo compre. Pero lo importante es hacer feliz a la gente. Estoy muy contenta. Sí, se puede decir que he traído suerte a Dénia".