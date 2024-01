Xàbia celebraba Sant Sebastià, su patrón, sin mucho ruido hasta que hace 13 años se decidió complementar la fiesta religiosa con los siempre bulliciosos "bous al carrer". El recinto elegido para soltar toros y vaquillas fue la Plaça de l'Església, meollo del centro histórico. Hace 8 años, tras arrancar un toro el pilón en el que se le iba a embolar y arrastrarlo por la plaza y estrellarlo contra las barreras, el entonces alcalde, el socialista José Chulvi, decidió suprimir el "bou embolat" en Xàbia. La Asociación Cultural Taurina (ACT) se lo tomó mal y organizó incluso protestas.

Ahora hay nuevo gobierno en Xàbia, el tripartito de PP, CpJ y VOX. El candidato de ultraderecha llevaba en su programa recuperar el "bou embolat". Sus ahora socios eran más ambiguos. Los aficionados a esta modalidad taurina consideraban que con el nuevo pacto volverían los toros embolados. El presidente de la ACT, Guillermo Bolufer, preguntado hoy por Levante-EMV en la presentación de las fiestas de Sant Sebastià, ha admitido que él también "lo daba por hecho". Los primeros "bous al carrer" del año en Xàbia (luego están los del Nazareno, los de Sant Joan y los "bous a la mar" del Loreto) no recuperan, sin embargo, el "bou embolat".

Bolufer ha explicado que el anterior alcalde, el socialista José Chulvi, "no nos abría la puerta". "Este gobierno sí nos ha abierto la puerta. Este año no tenemos 'bou embolat', pero puede que sí llegue". El presidente de la ACT ha destacado que el tripartito sí está dispuesto a negociar y que no descartan para nada que esta modalidad taurina, que "es totalmente legal", regrese a Xàbia.