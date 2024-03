Pedreguer esterilitza el 62% dels quasi 300 gats registrats a les 26 colònies censades

L’Ajuntament de Pedreguer està duent a terme un pla de xoc per millorar el control de les colònies felines i adaptar-les a la nova Llei de Benestar Animal. Aquesta tasca s’ha posat en marxa a finals del 2023 i ha permès que en aquests moments el 62% dels gats registrats es troben ja esterilitzats.

La Regidoria de Benestar Animal va ser creada durant la legislatura 2015-2019 per tal de poder dur un control de la situació dels animals al municipi de Pedreguer. En eixe moment s’inicia la col·laboració entre l’Associació Animalista i l’Ajuntament pel que fa al control dels animals del nostre poble. Gràcies als recursos propis i subvencions de la Diputació d’Alacant i la Generalitat, han anat capturant-se i esterilitzant-se els gats i les gates que formen part de les colònies del municipi seguint el mètode CER.

Així ho ha explicat la regidora de Benestar Animal, Noelia Miralles, que ha assenyalat que “l’objectiu fonamental és millorar el benestar dels animals i estabilitzar la seva població, protegint també la salubritat, salut pública i biodiversitat del nostre municipi”. Aquest pla de xoc inclou un mapeig i cens de les colònies felines, amb identificació, ubicació i estudi tant de les colònies com dels individus que les componen, i està desenvolupant-se coordinadament amb l’Associació Animalista Els Poets, mitjançant l’aplicació del mètode CER.

El control de les colònies forma part del compliment de la Llei de Benestar Animal / Levante-EMV

El mètode CER consisteix en intervenir en una colònia mitjançant la captura, esterilització i retorn dels gats comunitaris, empleant mitjans no lesius per als animals i sempre baix supervisió veterinària. A més, els animals són esterilitzats per tal d’evitar la seva reproducció descontrolada i les malalties associades, marcant-los i alliberant-los després en les seves colònies, facilitant també així la seva posterior adopció i una millor convivència entre el veïnat i les colònies.

La constant col·laboració de l’Ajuntament i l’Associació ha permès, a banda d’esterilitzar poc a poc els felins de les colònies, tindre un major control de les colònies i dels integrants, creant també el carnet de voluntari/ària per tal de controlar les persones encarregades d’alimentar i cuidar de les colònies del municipi, sent aquestes les úniques autoritzades per a tals accions.

Respectar les colònies felines

L’Ajuntament de Pedreguer insta als veïns i veïnes que no alimenten als gats comunitaris i així faciliten el treball que s’està realitzant, i informa que és imprescindible respectar la integritat de les colònies felines i els punts d’alimentació i control de les mateixes, aconseguint així un millor desenvolupament del programa i un adequat control poblacional.

La regidora de Benestar Animal recalca la gran tasca que realitza l’Associació Animalista Els Poets i els seus voluntaris i les seues voluntàries, demostrant una gran sensibilitat pels animals del municipi i recorda als veïns i veïnes l’obligatorietat d’esterilitzar i xipar les seves mascotes, tal i com dicta la nova llei de Benestar Animal.