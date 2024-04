Tercera jornada per l'abolició de la prostitució a Pedreguer

Pedreguer celebrarà el pròxim 13 d’abril la 3ª Jornada per l'Abolició de la Prostitució amb Amelia Tiganus i Projecte Alba com a ponents destacats.

L'Ajuntament de Pedreguer i la comissió d’igualtat municipal presenten la 3a Jornada per l'Abolició de la Prostitució, un esdeveniment que té com a objectiu principal sensibilitzar i promoure la lluita contra l'explotació sexual i la violència de gènere dirigida cap a les dones i xiquetes.

La jornada, que se celebrarà el pròxim 13 d’abril, destaca per la participació de l'activista reconeguda a escala internacional, Amelia Tiganus, coneguda per la seua incansable lluita en contra de la prostitució, compartirà la seua experiència i visió sobre com abordar aquesta problemàtica des d'una perspectiva integral, així com els reptes que això implica.

A més a més, l'esdeveniment comptarà amb la participació del Projecte Alba, una iniciativa de la conselleria d’Atenció a Víctimes d'Explotació Sexual en Àmbits de Prostitució i Tràfic de Persones. Aquest servei ofereix itineraris d’acompanyament per a assessorar i promoure l'accés als drets de les dones en situació d'explotació sexual, així com allotjament d'emergència a la Xarxa Residencial en el moment en què una dona sola o amb els seus fills decideix abandonar la situació d'explotació.

La jornada tindrà lloc al Rockòdrom de Pedreguer el dia 13 d’abril a partir de les 10.00 del matí. Està dirigida a activistes, acadèmics, membres de la societat civil i al públic en general interessat a sumar-se a aquest espai de reflexió i acció per a promoure una societat lliure de violència i explotació sexual.