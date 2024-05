Ondara, obligada a ceder su plaza de toros al Consell para una corrida con picadores

Ondara tiene que dar su brazo a torcer. A regañadientes y "por imperativo legal". Ha recibido una solicitud e la vicepresidencia primera y conselleria de Cultura y Deportes, la que dirige Vicente Barrera, de Vox, para que el ayuntamiento ceda a la Generalitat la histórica plaza de toros municipal para una corrida con picadores que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre. Esta corrida forma parte del circuito de novilladas de la Comunitat Valenciana. La solicitud se debatirá en el pleno de Ondara.

No obstante, el gobierno local (PSOE y Compromís) ya ha encargado un informe jurídico. Es más que reticente. Quería denegar la petición. Pero no quiere incurrir en una ilegalidad. El informe se basa en otro caso similar. El Ayuntamiento de Villena tuvo que claudicar, ya que su denegación se anuló.

Imagen exterior de la plaza de toros / Levante-EMV

El alcalde, José Ramiro, del PSOE, ha afirmado que el gobierno local no recibió con agrado esta petición. No es partidario de que se celebren corridas en la plaza. Pero, precisa el alcalde, el informe jurídico y la jurisprudencia señalan que legalmente hay que ceder el coso taurino siempre y cuando no concurran circunstancias técnicas, de seguridad o de previa ocupación que lo impidan. Por tanto, el gobierno local considera que debe aceptar la cesión por "imperativo legal". No obstante, el pleno votará este jueves y, si gana el "no", el ayuntamiento trasladará al Consell que no le cede la plaza.

Denegada una anterior solicitud

En un primer momento, la conselleria de Cultura reclamó el recinto, conocido como "La joia levantina", para el 21 de julio. El ayuntamiento respondió que resultaba imposibile. Ese día había previstos festejos taurinos ("bous al carrer", pero en plaza) de las fiestas populares de Sant Jaume, que se celebran del 19 al 28 de julio. La conselleria de Vicente Barrera insistió. Pidió la plaza para el 7 de septiembre.

El gobierno local encargó un informe jurídico. Y concluye que "procede acceder a la solicitud formulada por la vicepresidencia primera y conselleria de Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana para la cesión de la plaza de toros de Ondara el 7 de septiembre".