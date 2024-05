"A mí me hablas en español", la ofensa "racista" de un árbitro a un jugador de Teulada de origen marroquí

"A mí me hablas en español". Esa fue la frase que, según el Club de Bàsquet de Teulada, le espetó el pasado sábado un árbitro auxiliar a un jugador del equipo sénior de origen marroquí. El comentario fue acompañado por "un gesto de desprecio lamentable". "Queremos visibilizar una agresión racista lamentable sufrida en la pista y que nos deja en indefensión total, ya que en el acta del partido no se menciona nada", advierte el club, que ha lanzado un comunicado con el lema "Stop Racisme".

La club de baloncesto de Teulada explica que el pasado sábado el equipo sénior disputó en Benissa un partido del Trofeo Federación. Cuando terminó, los jugadores fueron a saludar al árbitro auxiliar. Según el comunicado, el colegiado les espetó: "¿Ahora que venis, a vacilarme? Ahora no vengas a vacilarme, que como empiece a repartir me quedo solo". Uno de los jugadores de Teulada le afeó estas palabras. El club asegura que el árbitro entonces se dirigió a ese joven "con clara intención de ofenderle por su origen". "Nuestros jugadores se enfrentaron a la actitud racista del árbitro, haciéndole saber las responsabilidades que pueden caer sobre él y que no íbamos a callar ante esa agresión", sostiene el club de Teulada, que asegura que otros jugadores del equipo rival también escucharon el comentario del árbitro.

"El club ya ha empezado a emprender las medidas correspondientes en la Federación Valenciana de Baloncesto. Es algo que no puede volver a ocurrir en ningún estamento de la sociedad". El comunicado incide en condenar también "si algunas personas de la grada provocaron incidentes relacionados con este hecho, ya que no representan a ninguno de los dos clubes e intentaron romper el buen ambiente y de amistad que reinó entre dos clubes vecinos y amigos".