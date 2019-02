La redención pasa por el Ovni

El Fertiberia BM Puerto vuelve esta tarde al pabellón internúcleos de Sagunt en busca de la redención, después de que su último partido en casa significara el adiós casi definitivo a sus aspiraciones por obtener la única plaza de ascenso directo a Asobal.

Los rojiblancos reciben a partir de las 18.30 horas al Barcelona B, equipo que no cuenta para la pelea por las cuatro plazas para la fase de ascenso, pero que ya se quedó los dos puntos en liza con los porteños en la primera vuelta y llega hoy al Ovni con la intención de repetir un triunfo que le mantenga en su particular lucha por quedar lo más arriba posible.

Además del poderío del rival, especialmente en una facilidad goleadora que solo está por detrás de la porteña en esta División de Honor Plata, Vicent Nogués centra su preocupación en los problemas físicos de algunos de sus jugadores, ya que Guillermo Corzo está descartado por una rotura fibrilar, mientras que Dija (espalda) e Iván Montoya (hombro) serán duda hasta el calentamiento previo al choque.

Por contra, el técnico valenciano celebra la recuperación de la mejor versión del argentino Leo Querín, a quien una lesión de rodilla limitó durante las últimas semanas hasta que la ausencia de hombres importantes en el partido en Zarautz le obligó a dar un paso adelante, reto al que respondió asumiendo el rol de líder con 6 goles.



Sin margen de error

«El partido ante un rival de los gordos nos pilla en un momento difícil por los problemas físicos, pero queremos resarcirnos de la derrota frente a Nava y no podemos perder más partidos en casa si queremos estar arriba», apunta Nogués en palabras a Levante-EMV. Para conseguirlo, «tendremos que hacerlo todo perfecto y, sobre todo, no permitir que ellos controlen el ritmo del partido, porque tienen una plantilla larga, compensada y con mucha calidad, que ya nos hizo sufrir en la primera vuelta con un encuentro muy correoso -42-38- en el que hicimos cosas muy bien, pero no controlamos los balances defensivos».

En este sentido, Nogués reconoce que las bajas que arrastra el Fertiberia a lo largo de las últimas semanas «nos han debilitado en el aspecto ofensivo, pero no nos han afectado en defensa».