El alcalde de Sagunt pide la dimisión de la Consellera de Medio Ambiente si no se protege Romeu

El alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha pedido la dimisión de la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, si "no rectifica" y finalmente el pleno del Consell aprueba la protección de la zona pública de la montaña de Romeu anexa a la cantera que explota Lafarge.

El primer edil ha hecho estas declaraciones en la sede de su partido, Compromís, tras conocerse que finalmente el pleno del Consell ha aplazado por segunda vez la protección del paraje, en contra de lo que se había anunciado ayer mismo.

Además de recordar a la consellera de su propio partido que "las instituciones y autoridades estamos para defender a los ciudadanos de los abusos", ha considerado que el Botànic "tiene tiempo para rectificar" y ha insisitido en que "no hay ningún argumento para decir que se pone en peligro una empresa a la que recientemente se prorrogó el permiso para explotar su actual cantera.

Igualmente ha recordado la sentencia del Supremo de 2016 "que impide a Lafarge ampliar la cantera actual por la zona norte de Romeu y las Margas, que se han incluido en el paraje" y que la nueva Ley de Ordenación del Territorio también protege esta zona, al ser monte público a menos de 10 kilómetros del mar.

Por ello, ha lamentado que "desde los años 70 y 80 la Generalitat haya paralizado los intentos municipales de proteger Romeu" y ha hecho hincapié en que "hay hay presiones importantes y muy fuertes, los gobiernos de progreso venimos para defender a los coidadanos de los abusos".

La diputada autonómica de Compromís, Teresa Garcia, ha insistido en la confianza en que el paraje natural municipal de Romeu saldrá adelante "porque todos los informes hasta ahora han sido favorables" e insistió en la voluntad de su grupo de "conciliar todos los intereses, aunque algunos solo busquen los suyos". Según dijo: "Esperemos no tener que ir a los tribunales a defender la montaña y que la política dé soluciones. Lafarge tiene 17 años de extracción de áridos asegurados en el perímetro actual de la cantera, según un informe que hizo Minas. Por lo tanto, esto segura la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo. De hecho tenemos 17 años como mínimo para buscar otras alternativas a los áridos".

Según apuntaba: "Lo que queremos es animar al Gobierno valenciano a preservar la montaña", dijo para luego insistir en que la conselleria no debe tener ninguna duda legal a la hora de proteger Romeu.

"Algunos están intentando sembrar dudas por una supuesta inseguridad jurídica cuando la conselleria no tiene que temer ningún tipo de responsabilidad patrimonial por la protección del paraje. En esta zona de la montaña de Romeu, Lafarge intenta arrogarse unos derechos mineros que en realidad lo único que le dan son expectativas pues, para tenerlos de verdad sería necesario que hubiera solicitado ejercerlos y que además tuviera licencia concedida, cuando no es así. Por tanto, sin licencia no tiene derecho a ningún tipo de indemnización", decía.

La secretaria general de Compromís en Sagunt, Asun Moll, consideró además quue la proteccción de Romeu es fundamental y dejó claro que su partido "luchará hasta el final" por conseguirla.