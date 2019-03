El PSPV-PSOE de Sagunt ratifica su apoyo a la protección de Romeu

Chover deja claro que "la única responsabilidad" en que el Pleno del Consell haya vuelto a aplazar la medida es de la Conselleria de Medio Ambiente

El PSPV-PSOE en Sagunt ha ratificado su apoyo a la protección del monte público de Romeu situado junto a la cantera que explota Lafarge en la ciudad.

El portavoz municipal del partido, Miguel Chover, así lo ha dejado claro en una rueda de prensa junto al secretario general comarcal, Javier Raro, después de que el Pleno del Consell haya decidido volver a aplazar la protección del paraje de Romeu por una "duda jurídica respecto a la responsabilidad patrimonial que pudiera tener responsabildad".

En este sentido, ha precisado que se aplazamiento se ha decidido por unanimidad. "Todos, de común acuerdo, han decidido aparcar el tema porque la Conselleria de Medio Ambiente ha incluido a última hora un informe mencionando que había una inseguridad jurídica, lo que obviamente impide que el Consell tome una decisión"."El Consell no puede aprobar un expediente incompleto o que genere dudas", insistía.

Además de admitir que "las cosas no se están haciendo bien", Chover sí quiso dejar claro que "la única responsabilidad recae en la responsable de su tramitación: La Conselleria de Medio Ambiente", es decir, un departameno autonómico gestionado por Compromís.

El socialista también ha insistido en ver compatible el futuro de Lafarge con la protección de Romeu. Como ha asegurado el portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamietno de Sagunt, Miguel Chover, "la situación de los trabajadores nos preocupa, pero tenemos claro que la declaración del Paraje de Romeu, es perfectamente compatible con la continuación de Lafarge. Nos ofrecemos, como siempre hemos hecho, a buscar alternativas que posibiliten soluciones a largo plazo, para la continuidad de Lafarge y con ella, de los trabajadores".

Además, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad "porque, lejos de alarmismos, creemos que es posible compatibilizar el paraje natural y la continuidad de la empresa" y ha insistido en un extremo: "Las presiones son legítimas pero no ayudan. Por eso hago un llamamiento a a otros partidos a buscar soluciones que faciliten la continuidad de la empresa, pero también es necesario que la empresa haga un esfuerzo por adecuarse a la nueva situacion", recalcaba.

Chover ha lamentado que en algunos momentos de los últimos años se haya generado una tensión desbordada "tanto por parte de la empresa como del ayuntamiento" aunque en este último punto precisó que "ha habido partidos que siempre hemos trabajado desde el sosiego y otros no. El alcalde, que debería dar ejemplo, no ha estado a la altura por sentimientos y por cierta arrogancia, no ha sido capaz de liderarlo".

Junto a ello, quiso mandar un mensaje a la Plataforma Romeu-Bonilles. "Esperamos que sea más certera en sus acusaciones, y no haga mala praxis política. Acusar a una parte del Consell, en este caso, el PSPV, además de falso, es injusto", apunto.

Por su parte, el secretario general comarcal, Javier Raro, ha insistido en que el candidadto a la alcaldía, Dario Moreno, "va a hacer un esfuerzo por la compatibilidad entre el paraje natural y la continuidad de la empresa", además de ratidicar la voluntad del partido de "trabajar lejos de cualquier partidismo y sectarismo", dijo.