Los socorristas alertan de que las deficiencias en Sagunt "ponen en riesgo su vida y la de los bañistas"

Los trabajadores del servicio de Salvamento y Socorrismo de las playas del Ayuntamiento de Sagunt han denunciado la falta de personal y de material con el que han comenzado la temporada, lo que pone "en riesgo su vida y la de los bañistas", aunque el nuevo consistorio ha facilitado ya este lunes gran parte del material.

Así lo han asegurado en un comunicado, en el que afirman que este fin de semana ha comenzado la temporada sin escaleras para acceder a las torres, sin servicio médico, sin ambulancia y sin material sanitario.

También lo han hecho sin camilla de rescate para la moto de agua, llaves para acceder a las torres de vigilancia, ni de agua corriente en las postas o uniformidad, entre otras cosas.

No obstante, añaden que el nuevo alcalde del municipio, Darío Moreno, ha reaccionado con rapidez y este lunes les ha facilitado el material que precisaban para ejercer su trabajo, aunque sigue faltando personal, algo que se solventará cuando concluyan en junio las pruebas del concurso-oposición.

El nuevo alcalde, como medida de urgencia, ha ordenado que a la playa de Corinto, que hasta el momento no tenía vigilancia, acudan socorristas para que hagan horas extras hasta que haya más personal.

Según señalan en el comunicado, el 14 de junio, con el servicio en funcionamiento, la plantilla consta de 36 socorristas, pero faltan once personas.

Fuentes cercanas a los trabajadores han informado de que este fin de semana han tenido que rescatar a dos personas por peligro de ahogamiento, y una de ellas tuvo que ser trasladada hasta un centro hospitalario porque al no tener camilla tuvieron que arrastrarlo hasta la orilla.

El coordinador de playas del Ayuntamiento de Sagunt, Carlos Toledo, ha informado a EFE de que no tiene en el consistorio ningún interlocutor al que dirigirse para manifestarle estos problemas.

Según ha explicado, la concejala del anterior gobierno municipal que se dedicaba a este tema, Mónica Caparrós (EU) "no hizo su trabajo. No hay técnicos de playas, estoy solo y hay cosas a las que no tengo acceso".

El Ayuntamiento de Sagunt ha convocado una nueva oposición para las temporadas de 2020 y 2021, con un primer examen, el teórico, que se hizo el pasado 10 de junio.

Los aspirantes que superaron esa primera prueba, tipo test, de la bolsa de socorristas, coordinadores y patrones, han sido convocados para realizar el segundo ejercicio los días 20 y 25 de junio a las ocho de la mañana.

En el primero, la prueba se realizará en la Playa de Port de Sagunt, junto a la posta de socorro, mientras que el segundo se realizará en la piscina municipal.