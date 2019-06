«Vuelvo donde he sido más feliz»

El Atlético Saguntino ha puesto en marcha su nuevo proyecto para la temporada 2019-2020. La primera novedad tiene que ver con el banquillo, donde los rojillos confirmaron hace unos días la no continuidad de Frank Castelló y anunciaron ayer la llegada del exjugador Beni Espinosa, que será el entrenador en Tercera División.

Este será el primer proyecto de Beni al frente de un equipo, después de que anunciara hace unas semanas que se retiraba de los terrenos de juego, debido a las lesiones que venía arrastrando las últimas campañas: «El fútbol me ha hecho inmensamente feliz -apunta el nuevo míster rojillo en palabras al gabinete de prensa del club-, aunque me dolió tener que despedirme del terreno de juego, después de que las lesiones impidieran que estuviera en el campo como a mi me gusta: invencible».

En su despedida como jugador saguntinista después de ser uno de los héroes del título de la Copa Federación, Beni afirmó que solo era un hasta luego y poco después hace honor a su palabra. Ahora empieza una nueva etapa «con mucha ilusión y compromiso. Estoy muy contento de volver a Sagunto, probablemente el lugar donde he sido más feliz en mi vida profesional en el mundo del fútbol», según confiesa.

En lo referente a cuáles serán las claves de la nueva temporada, el técnico saguntinista señala que «el trabajo, la unión y la entrega serán las características que nos van a definir».

Beni Espinosa, tal y como el mismo cuenta, viene de una estirpe de jugadores de fútbol: «Mi padre es un veterano del Levante y mi hermana jugó en el Barça B y el Villareal. No recuerdo mi vida sin balón. El fútbol me ha enseñado a afrontar mis primeras derrotas y gracias a él supe que las victorias son mejores si son compartidas. He vivido mil experiencias inolvidables como jugador y quiero muchas más como entrenador».

Mientras la dirección deportiva encabezada por Rubén López trabaja en la confección del equipo, los socios del Saguntino están convocados esta semana a la asamblea ordinaria del club. Será el jueves en el Consell Agrari a partir de las 19.30 horas, cuando está previsto dar un repaso a las cuentas de la temporada 18/19, ofrecer las claves deportivas de la próxima campaña, aprobar la cuota de los socios, así como presentar el proyecto de fusión con el Sagunto Fútbol Base, según recoge la convocatoria emitida por la directiva presidida por Juanma Domingo.