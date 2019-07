Sagunt visualiza su calidad turística

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha presentado la campaña "Conocer nuestra ciudad tiene premio" en la que participan 61 empresas y se otorgarán importantes regalos

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Sagunt ha presentado la campaña "Conocer nuestra ciudad tiene premio" cuyo objetivo es dar a conocer y visibilizar las empresas y servicios distingidos del municipio que pertenecen al SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino). Vivir una experiencia SICTED en Sagunto tiene, de nuevo, doble premio puesto que por un lado se disfruta de un buen servicio y por otro la posibilidad de obtener grandes premios.

La campaña que se celebrará este año por tercera vez empezará en agosto y finalizará el 17 de noviembre. participarán 61 empresas distinguidas SICTED y de igual manera que los años anteriores se distribuirá una guía donde los participantes, tanto turistas como locales, tendrán que obtener de dos a tres cuños de empresas participantes, habiendo hecho un consumo mínimo de 10 € en los establecimientos o servicios que se oferten, sin repetir ninguno de ellos, y depositar la papeleta rellenada con sus datos personales en cualquier establecimiento o en las oficinas de turismo de la localidad. Cuando se obtengan los cuños los participantes entrarán en el sorteo de premios que incluyen una noche de alojamiento, cenas y/o comidas, traslados en taxi, lotes de productos, visitas guiadas, copas, circuito spa, lotes de productos, etc.

El sorteo será público y se realizará el 21 de noviembre a las 10.30 horas en Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sagunto.

La delegada de Turismo, Natalia Antonino ha agradecido en rueda de prensa a las empresas adheridas al SICTED por su contribución a los premios "porque es importante continuar apostando y creyendo que el turismo es una de las partes más importantes en la economía de nuestro municipio y así lo continuará siendo". Antonino ha destacado también la importancia que todos estos turistas que visitan la ciudad en temporada estival o en las diferentes temporadas del año se llevan unos premios completos y vuelven a repetir la experiencia. La concejala ha resaltado que la Policía Local se haya adherido al SICTED puesto que, según ha manifestado, se trata de un factor importante para que el turista se encuentre seguro.

Por otro lado, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha resaltado la colaboración entre las diferentes administraciones y entre la iniciativa pública y privada y ha manifestado que "cuando conseguimos ir todos por el mismo camino y encontramos esos puntos en común, las cosas salen mejor". Moreno ha declarado que las empresas tienen necesidades que desde el Equipo de Gobierno "estamos intentando satisfacer y esto demuestra que tenemos esa sensibilidad para responder a esas preocupaciones, lo que demuestra que nuestra apuesta por el turismo es real". Finalmente, el alcalde se ha dirigido a los representantes de las empresas adheridas reafirmando esta iniciativa "porque creemos que este es el paso adecuado hacia un turismo de calidad, un turismo que realmente aporta riqueza, crecimiento y ocupación".

El distintivo SICTED reconoce el esfuerzo y el compromiso con la calidad y la mejora continua de las empresas y servicios participantes. Se trata de aunar los esfuerzos de la empresa pública y privada para posicionar el destino Sagunto con una imagen de calidad. El beneficio es, en primer lugar, para la empresa/servicio que de manera totalmente gratuita obtiene formación y asesoramiento para la consecución positivamente en la imagen general de Sagunto. Este año y después de cinco años, Sagunt ya cuenta con 69 distintivos otorgados a las empresas por el Comité de Distinción de la secretaría de estado de Turismo.

Con tres cuños, siendo uno de ellos de alojamiento, los participantes entrarán en el sorteo de estos cuatro premios: una noche en el hotel Sensity Viento de Mar, comida en SopaFrita y un vale de productos de heladería El Paseo valorado en 20 €, con traslado en Servitaxi; una noche en el hostal Teide, cena en Frida y un vale de la heladería Véneta valorado en 20 € con traslado en Servitaxi; una noche en Los Arenales, restaurante Le Fue y un vale de productos de la heladería El Paseo valorado en 20 € con traslado en Radiotaxi; una noche en Domus Atilia, cena en el restaurante Cyrus y un vale de productos Artesanos Horno La Melica valorado en 10 € con traslado en Radiotaxi.

Todos estos premios incluyen una visita para dos personas en los espacios arqueológicos Via del Pòrtic y Domus dels Peixos y al centro histórico de Sagunto con la empresa Quiero Cultura. Los traslados en taxi incluyen un máximo de 4 trayectos entre el alojamiento y el restaurante y/o punto de partida de la visita guiada.

Con dos cuños, los participantes entrarán en el sorteo de estos nueve premios: una comida de tapas romanas para 4 personas en La Taverna de la Serp y vale productos Artesanos Horno La Melica valorado en 10 €; una cena en Tapería Guernika, cóctel especial en Pantalán Beach y Spa Lola Torrente, todo para dos personas; una cena en Pizzería Piccoli para dos personas, dos copas en The Harbour y una consumición en cafetería Cafelatte valorada en 10 €; un smartbox ofrecido por Mundotour, un masaje facial más mesoterapia en el Centro de Belleza Ana Estada y una consumición valorada en 10 € en la cafetería Cafelatte; un lote de productos Bodegas Ferri y productos de la pastelería Chocomel valorados en 40 € cada uno y una cena para 2 personas en Wizard; un lote de productos Bodegas Micó valorado en 40 €, una cena para 2 personas en La Borda d'Costa y vale por una consumición en Cafelatte valorada en 10 €; una joyería numismática de Sagunto ofrecida por La Llar dels Déus, un vale de productos de Artesanos Horno La Melica valorado en 10 € y productos de Telepizza valorados en 40 €; una comida para llevar para 4 personas ofrecida por Deli-k, un tour privado por el centro histórico de la ciudad con la empresa Explora Sagunto y un vale de productos de Artesanos Horno La Melica valorado en 10 €; una cena en el restaurante Arrels para dos personas, un tour privado de 2 horas de duración con Celia Peris Visitas Guiadas y una consumición valorada en 10 € en Cafelatte.

Todos los premios obtenidos con dos cuños irán acompañados de una visita gratuita para dos personas en los espacios arqueológicos de Via del Pòrtic y Domus dels Peixos.

Campaña 2019 Conocer nuestra ciudad tiene premio

La idea de realizar esta campaña surgió desde un grupo de mejora del SICTED. En sus dos primeras ediciones se denominó "Quién está detrás de esta sonrisa?", dada la similitud del logotipo del SICTED con una amplia sonrisa. En esta tercera edición, se ha preferido poner un nombre menos enigmático y más directo.

En la campaña de este año participan un total de 61 establecimientos distinguidos SICTED de diferentes oficios tales como alojamientos, restaurantes, bares y cafeterías, agencias de viajes, turismo de bienestar (Spas), museos, oficinas de información turística, taxis, bodegas, comercios, etc. Estas empresas son Centro de Belleza Ana Estada, Deli-k, Celia Peris Visitas Guiadas, Raíces, Policía Local Turística, Cafelatte, Explora Sagunto, Artesanos Horno La Melica, Asador Gernika, Cyrus Dad, Damus Atilia, La Borde de Costa, La Llar dels Déus, Pantalán Beach, Pizzería Piccoli, The Harbour, Wizard, el Museo Histórico de Sagunto, Mundotour, Radiotaxi, Los Arenales, Hostal Teide, Frida Vegetariano, Bodegas Ferri, Chocomel, Lola Torrente Centro de Bellea y Spa, Le Fue, La Taverna de la Serp, SopaFrita Gastrobar, playas Almardà y Puerto de Sagunto, Servitaxi, Hotel Sensity Vent de Mar, Heladeria El Paseo, Heladería Véneta, Telepizza, Quiero Cultura, Via del Pòrtic y Domus dels Peixos y las oficinas de Turismo de Sagunto y Puerto de Sagunto.

Son estas empresas las que ofrecen los premios que después se repartirán en un sorteo organizado por la delegación de Turismo y que pondrá punto final a la campaña del 2019.