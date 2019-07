Faura se consuela con su juvenil

El apoyo del público no bastó para romper los pronósticos.

La final del trofeo El Corte Inglés de Galotxa dejó mal sabor a la afición de Faura, que en su propia cancha sufrió una severa derrota, 5-70, contra el Ovocity-Marquesat, que dominó desde el primer tanto. Y sólo dejó de ganar el penúltimo, cuando ya el marcador de 65-0 amenazaba con dejar sin número a los locales.

«No supimos competir ante un rival que era superior, porque Salva Palau es una joven figura del trinquet, que ha progresado mucho en pocos meses. Prácticamente él solo nos ganó. Tienen muy buen equipo, pero eso no justifica un resultado tan abultado. No tuvimos el día y, cuando se nos adelantaron cinco o seis juegos, nos vinimos abajo. Todo eran nervios y no supimos contrarrestar al rival, ni desde el bot, ni desde el saque», lamenta el presidente del Club Pilotari Faura, Juanba Camarelles.

Por Marquesat jugaron Salva Palau, Alex, Sopetes II y el feridor Benja. A mitad de partida entró Pau por Alex, que se llevó un buen disgusto al ser sustituido. Y el equipo de Faura era Martí I, Jesús, Llopis y el feridor Miguel Ángel.

El primer juego desde el bot ya fue un aviso por parte de Salva Palau, que envió tres o cuatro proyectiles imposibles de restar. Ya se vio lo que podía pasar, pero lo que nadie esperaba era la floja respuesta de los de Faura, que en su primer juego del bot no fue capaz de mover el marcador pese a tener dos veces Val i 30.

Rápidamente fueron cayendo los juegos ante el recital de Salva Palau, que llevaba la pelota siempre como un obús a ras de cuerda. Y a la mínima ocasión la tiraba a la galería. Con este panorama, los locales se hundieron con Martí a la deriva muy pronto y sin visos de que cambiara la situación, pese al intento de Jesús al pasar al bot, fueron cayendo los juegos hasta la debacle total frente a un rival superior.

Una pena que, por segundo año seguido, Faura caiga en la final. Menos mal que el equipo juvenil (Jesús, Jorge y Enrique) ganó su final, 50-25, y se pudo celebrar un título, que también es importante.