Algar se queda sin toros tras 35 años

Algar de Palància no celebrará su semana taurina después de 35 años. Mientras el alcalde, Juan Emilio Lostado, señalaba como principal motivo la falta de tiempo para tramitar y gestionar los festejos, para el líder de la oposición, Amable Mondragón (PP), ha sido una cuestión de «voluntad política».

En los últimos años, los festejos taurinos eran gestionados por grupos de voluntarios o mayorales que han ido despareciendo con el tiempo. La falta de ellos dejó sentir ya el año pasado donde un grupo de mujeres se atrevieron con el cometido por primer vez. Ahora, ha sido un grupo de jóvenes los que se lanzaron a promover estos actos pero al no tener todos la mayoría de edad, la propuesta fue rechazada por el consistorio, tal y como ha explicado a Levante-EMV el alcalde.

Ante el temor de que la fiesta no pudiera celebrarse, varios vecinos decidieron coger el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, presentándose como voluntarios para gestionar la semana taurina. Fue entonces cuando redactaron su proyecto aunque con el tiempo requerido por la Delegación del Gobierno un poco justo, quince días antes de los actos. Sin embargo, «la falta de presupuesto y la poca ayuda económica que teníamos del ayuntamiento lo ha hecho inviable». Según Mondragón, el consistorio sólo pagaba el seguro y las ambulancias, gastos que ascendían a más de 4.500 euros. Pero además se necesitaban otros 7.000 euros para contratar las ganaderías, emboladores, transporte, chupinazo etc. Para ello, los encargados de la fiesta suelen hacer loterías durante todo el año a los que suman las aportaciones de los vecinos que recogen los días previos a los festejos, pero en ese caso, se partía de presupuesto cero dada la ausencia de voluntarios. Explicaban que «la semana taurina la habíamos dejado en tres días para reducir costes, pero había que contratarlo todo, y no sabíamos del dinero que disponíamos. Si cerrábamos todo y luego salíamos a recoger el dinero de los vecinos y no nos llegaba, ¿cómo pagábamos lo que ya habíamos contratado si el ayuntamiento solo nos daba en metálico 700 euros?, por lo que decidimos no salir y tampoco hacer la fiesta, dada la premura y la falta de ayuda municipal», explicaba Mondragón; una decisión que comunicaban al alcalde el martes y que éste lamentaba, tal y como ha reconocido a este diario.



Superávit

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Algar se mostraba muy «decepcionado» con la actitud del gobierno local. «Se les llena la boca de tener un superávit de 560.000 euros y luego no son capaces de apoyar una fiesta con tanta tradición. ¡Cómo se nota que a ellos los toros les dan igual, pero al pueblo no!», terminaba.