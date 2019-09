«Me gustaría una actitud más luchadora»

El entrenador del Fertiberia BM Puerto, Vicent Nogués, no se mordió la lengua a la hora de valorar la derrota de su equipo en el debut liguero en Cuenca (32-23). «Los errores de la primera parte nos condenaron. Estuvimos blandos y nos faltó intensidad para meternos otra vez en el partido. No estoy contento ni con el resultado ni con el trabajo de los chavales. Creo que bajamos los brazos y eso no me gusta. Sé la plantilla que tenemos, pero me gustaría que la actitud de todo el mundo fuera más luchadora en el Ovni y fuera de casa».