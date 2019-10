El trapero Anuel reúne a miles de personas en el Port pero desata las críticas feministas

El RBF Reggaeton Winter Festival reunió anoche en el Port de Sagunt a miles de personas junto a La Nau en el mismo escenario que hoy dará la bienvenida al "Festardor", otra cita con la música en directo que se prolongará hasta el sábado por la noche.

Amantes del rap llegados de diversas poblaciones acudieron para escuchar en directo a Anuel, el puertorriqueño Lenny Tavárez y Miki Wood.Todo ello en un buen ambiente y sin que se produjeran incidentes, como han confirmado fuentes policiales e integrantes del Punto Violeta instalado.

Sin embargo, el RBF Reggaeton Winter Festival no solo ha dejado buenas sensaciones entre los seguidores de estos artistas.

Hoy mismo, la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre ha expresado "su rechazo a la actuación del rapero Anuel en el marco del RBF Winter Festival". "Rechazamos el contenido de sus letras en las que trata a la mujer como un mero objeto sexual mostrando una actitud cargada de machismo y homofobia", dejaba claro.

Junto a ello, el colectivo ha querido destacar "la incoherencia de un ayuntamiento que un día apoya manifestaciones y colabora en festivales feministas y al mismo tiempo facilita un concierto de un artista con letras que ofenden a la dignidad de las personas, en concreto de las mujeres y del colectivo LGTBIQ +", decía además de subrayar: "En este caso estamos personificando en Anuel, pero es una queja general hacia la actitud del ayuntamiento en facilitar que en nuestro pueblo tengan cabida estas expresiones violentas hacia una gran parte de la población.

En este sentido, remarcaban: "La cultura influye en la formación de valores e ideas. Cuando el mensaje potencia el machismo, el racismo o la violencia produce un efecto degradador de esta cultura. Generándose otra bien distinta: la cultura de la violación, que impregna las vidas de muchas de nosotros".

Igualmente, la coordinadora ha criticado "de nuevo la falta de paridad en los conciertos. El ratio hombres / mujeres es inaceptable. Así como de personas de otras etnias, personas diversas y identidades diversas. Esta invisibilidad es violencia institucional".

Pero, sobre todo, insistía: "No estamos criticando al reguetón o al trap como géneros machistas. Esta es una argumentación racista y clasista muy alejada del pensamiento feminista. Existe el reguetón feminista, así como existe la balada y el rock machista. No hay géneros machistas, sino que el machismo lo impregna todo. Es muy probable que muchos grupos que actúan en este mismo escenario reproduzcan valores y patrones de comportamiento machistas. Sabemos que el machismo es un problema estructural y que el sistema actual necesita al patriarcado para sobrevivir. Para luchar contra el machismo hay dibujar nuevos modelos de sociedad. Una sociedad en la que no tengan cabida letras de odio. Y no, no es censura, no es faltar a la libertad de expresión. Es pedagogía. Es querer construir una sociedad feminista, respetuosa y generadora de libertades".