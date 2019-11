Reclaman una mayor rebaja de la tarifa del agua en Sagunt

El PP de Sagunt se ha unido a otras voces que tanto desde el gobierno como desde la oposición reclaman una mayor rebaja de la tarifa del agua para los vecinos de Sagunt, después de que la propuesta aprobada en el consejo de administración de la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua la limitara al 3 %. Según el portavoz de los populares, Sergio Muniesa, la «reducción propuesta oculta un beneficio de más de 320.000 euros, con el que no estamos de acuerdo».

Recuerda el exalcalde que «hace seis meses ya se planteó que los ciudadanos pagaran, a través del recibo del agua, la desaladora, que no necesita el municipio. Y ahora la rebaja es menor. No entendemos por qué cada seis meses se cambia la propuesta, por otra peor, pero es que además tenemos claro que no puede en ningún caso reflejar un margen de beneficio tan amplio, cuando además en los costes, ya se contempla el beneficio, a distribuir entre los dos socios, y que asumimos entre todos los vecinos a través de la tarifa».

Los populares afirman que «nunca nos negaremos a una bajada de tarifa que reclamamos desde hace tiempo para todos, pero no aquella que no repercuta en el vecino la buena marcha de la empresa en su totalidad». Señalan desde el PP de Sagunt que «nuestra decisión de oponernos a las liquidaciones de la EPSAR, la mejora de gestión y al cobro de la deuda del consorcio han abierto una importante vía de ahorro, que se debe trasladar a los vecinos y a la industria de forma íntegra».

Muniesa concluye que «nos negamos a que se plantee una bajada que esconde un beneficio y del que no sabemos su finalidad, aunque, por los antecedentes, se pretenda utilizar para comprar agua desalada, lo que sin lugar a dudas significaría ahondar en el error y un claro paso atrás».



«Ni un euro» al plan de empleo

Por otra parte, el PP ha censurado al tripartito que haya «dejado en el olvido» a los vecinos por no dedicar «ni un euro» del superávit al plan de empleo. «Un gobierno que se las da de social se ha olvidado de la gente a la que dice que venía a rescatar», señala Muniesa.

El portavoz popular añade que «clama al cielo el cambio de criterio», que supone «exigirnos a nosotros que todo el superávit fuera al plan de empleo y ellos pasaron de destinar apenas un 30 % al cero de este año». El concejal del PP se pregunta si «todo esto se lo explican a las personas que se encuentran en una extrema y delicada situación personal, porque el gobierno presidido por Darío Moreno, con sus decisiones, deja en el paro a gente».

Estos sectores «se sienten engañados tras mentirles y aprobar en el pleno de mayo, en vísperas de las elecciones, que era su voluntad política destinar 1,7 millones de euros a un Plan de Empleo Municipal este año, algo injustificable en tiempos en los que sube el desempleo de forma continuada».