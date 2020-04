Rechazado el ERTE en ArcelorMital por no ajustarse a la situación real

La autoridad laboral ha rechazado el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor presentado el 6 de abril por la dirección del grupo de ArcelorMittal en España. UGT informa de esta resolución, en la que destaca que los fundamentos de esta decisión se basan en los motivos alegados por el sindicato, sobre la falta de documentación que justifique su solicitud, así como la falta de proporcionalidad con la situación real de la compañía.

Desde UGT-FICA, muestran su satisfacción con la medida adoptada por la autoridad laboral y reiteran su compromiso con la defensa de los trabajadores del grupo: "No aceptaremos ninguna imposición unilateral por parte de la dirección, utilizando todas nuestras armas jurídicas, sindicales y políticas".

Así, el sindicato ha pedido que "se respete el marco de relaciones laborales que ha caracterizado a nuestro grupo. Siempre ha existido una negociación previa incluso en momentos similares al actual, alcanzándose acuerdos cuando se han respetado los derechos e intereses de los trabajadores del grupo".

UGT-FICA reclama que, en la mesa de negociación constituida esta semana tras la presentación de un ERTE por causas económicas, productivas y organizativas, se respeten los acuerdos de garantías alcanzados en el año 2009.

Por otra parte, el comité de empresa ha denunciado el "riesgo innecesario" al que expone a sus trabajadores la dirección de la planta de Sagunt. "Es del todo intolerable que se ponga en peligro a los trabajadores, buscando un misero ahorro económico, supeditándolo a poner menor numero de personas en las instalaciones por la Covid-19. Argumento falso y que no hace sino demostrar que lo único que persiguen es el ahorro miserable a través de la seguridad. La situación de alarma sanitaria no es un cheque en blanco para eliminar la seguridad de los trabajadores en sus tareas habituales, ni incumplir el convenio y los acuerdos colectivos. Por ello, desde el comité de empresa actuaremos con la mayor contundencia tanto legal como sindicalmente si la dirección no reconsidera su postura".

Estas mismas fuentes también destacan que se sigue sin registrar ningún positivo por coronavirus entre la planta de ArcelorMittal Sagunt.