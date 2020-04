El PP urge a concretar un plan económico y social en Sagunt frente al coronavirus

El portavoz del PP en Sagunto, Sergio Muniesa, cree que en la ciudad "no podemos esperar más para concretar ya un plan económico y social para superar los efectos del COVID 19".

A su juicio: "Es momento de saber cuánto va a dejar de ingresar el ayuntamiento, conocer cuál va a ser el superávit y tener una primera aproximación de aquellos gastos e inversiones que en la actual situación no se van a poder llevar adelante para afrontar con garantías las medidas concretas del plan".

Como asegura en un comunicado: "Se cumple un mes desde que propusimos la creación de una comisión que tenía como objetivo prioritario la puesta en marcha de medidas económicas y sociales en la que todos sumemos para paliar los efectos del COVID 19. Durante este periodo la predisposición mostrada por todos los grupos ha quedado fuera de toda duda, pero el paso del tiempo nos exige algo más que declaraciones de intenciones por parte del gobierno que preside el socialista Dario Moreno, porque los vecinos lo están reclamando y en muchos casos, están desesperados. Es momento de facilitar una previsión de la caída de los ingresos municipales, una estimación económica del remanente disponible y una primera aproximación de aquellas partidas de gasto e inversión cuya ejecución deberá reprogramarse en este nuevo contexto presupuestario para afrontar con garantías los efectos que se derivan del estado de emergencia".

A su juicio: "Es esencial conocer cuál es la situación real y, en base a ello, concretar las propuestas. Vemos que otros municipios han puesto ya, en marcha medidas como bonificaciones, exenciones de impuestos, que desde un primer momento hemos planteado de igual manera, y mientras, aquí, nos comunican que se están estudiando".

Para él: "Ha pasado un tiempo razonable, y es momento de tener preparadas las respuestas y no esperar a tomarlas a que se levante el confinamiento. Ahora más que nunca se hace necesario rapidez y consenso. No podemos esperar más para concretar, ya, un plan económico y social que defina las medidas para hacer frente al impacto económico del COVID. Los vecinos requieren respuestas y, tras un mes, no podemos seguir esperando a conocer la cuantía del superávit, que en años anteriores se conocía en marzo, y ahora finalizando abril seguimos esperando. Hay más vías".

Así, recalca: "El presupuesto para este año y los impuestos no pueden seguir como si aquí no hubiera pasado nada. Hay cientos de vecinos, autónomos y empresas que requieren respuestas. Se ha llegado tarde con las medidas sanitarias, no volvamos a ir detrás en las medidas económicas y sociales. Hay que consensuar ya un plan económico y social para no caer en decisiones improvisadas y poco efectivas. Es momento para la gestión".