Representantes de Ciudadanos en el ámbito local, provincial y autonómico se reunieron ayer con la Asociación de Vecinos de Almardà para «conocer el estado de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa», según su portavoz en Sagunt, Salva Montesinos. El edil de Cs destaca que «es importante que las instituciones implicadas hayamos visto juntas la situación y el problema que puede suponer la instalación de ocho espigones en la playa de Almenara».

En la misma línea, el presidente de la asociación de vecinos, Pepe Girona defiende que «urge una solución conjunta, no se puede actuar en una parte del litoral y en otra no. La idea de depositar arena no es buena porque es efímera, hay opciones como la de los arrecifes artificiales que supondrían un remedio duradero y sostenible».

Además, los diputados de las diputaciones de València, Rocío Gil y Jesús Gimeno, y los de Castelló, Cristina Fernández y Domingo Vicent, así como el diputado autonómico, Eduardo del Pozo, abogan por «evitar los parches y luchar por una solución duradera». En este sentido, se comprometen a «coordinar iniciativas para acabar con este problema».

Por otra parte, los diputados provinciales de Valencia visitaron la desembocadura del río Palancia. «Volvemos a reivindicar el puente entre Canet y Puerto de Sagunto porque es absolutamente necesario», asegura Montesinos, quien también critica que «parece que siempre es una prioridad, pero nunca se hace».