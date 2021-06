Cultura retoma al fin las obras del centro del Castillo de Sagunt

Ésta es una de las actuaciones enquistadas en la capital comarcal, que en su última fase ha tenido que superar los efectos del coronavirus y una modificación en el contrato adjudicado a finales de 2018, que se empezó a ejecutar hasta el verano de 2019 y se topó entonces con el hallazgo de restos arqueológicos que obligaron a paralizar los trabajos y acordar un aumento del presupuesto. De esta forma, a los 431.000 euros por los que se adjudicaron las obras se han añadido algo más de 45.000 euros para acabarla.

Pero incluso el visto bueno a este sobrecoste no desbloqueo la actuación, ya que en abril es cuando se acordaron las condiciones con el contratista, pero no ha sido hasta esta semana cuando se han vuelto a producir movimientos. Los trabajos estaban concebidos en un principio para que no se prolongaran más de tres meses, un plazo que se fue cumpliendo pese a algunos episodios de fuertes lluvias y al deterioro acumulado en una edificio que se acabó de construir a finales de 2010, pero nunca pudo abrirse por carecer de l elemental suministro eléctrico.

Adaptación a la normativa

Tanto desde la Conselleria de Cultura como desde el Ayuntamiento de Sagunt confían en que en las próximas semanas se pueda dar por concluida la actuación, que debido al tiempo transcurrido ha requerido también la adaptación a la normativa vigente en aspectos como los aseos para las personas con movilidad reducida.

De esta forma, se inicia la verdadera cuenta atrás para que este proyecto se haga realidad y satisfaga una reivindicación histórica, como es la de tener un lugar donde recibir a los visitantes, dotado de paneles informativos, un audiovisual explicativo y aseos públicos, así como abrir un nuevo acceso peatonal al Castillo de Sagunt.