El debate sobre la entrada de la mujer en La Sang se vive también en las redes

El debate sobre la entrada de la mujer en la Cofradía de la Sang de Sagunto ha llegado a las redes sociales. Así, a escasos días para la Junta extraordinaria del domingo, en la que se llevará a cabo esta votación histórica, los mensajes de Whatsapp y los comentarios en Facebook o Instagram se suceden hasta el punto que pueden ser un elemento determinante a la hora del resultado final de la consulta.

Por una parte, la campaña a favor de la apertura a la mujer, encabezada por cofrades como José Vicente Blasco, se ha mostrado muy activa en mensajes reenviados de una entrevista. En ella afirma que «sin duda será una buena noticia para la Cofradía y para la ciudad», añadiendo que «no producirá cambios en nada, ni en las procesiones, ni en la vestimenta, ni en los actos».

Por otra parte, hay un movimiento activo para que se conserven los estatutos tal y están. Sus argumentos se centran en el valor que tiene esta Cofradía por mantener la tradición desde 1492 y por la importancia que organismos como el Consell Valencià de Cultura lo incluyan como una celebración especial y de arraigo reconocido. De esta manera se cuestiona si los cambios afectarán a los reconocimientos patrimoniales de la Festa por su singularidad histórica, como el de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Tampoco faltan referencias a quien fuera cronista de la ciudad, Antonio Chabret, quien destacó en 1888 que «esta Hermandad de penitencia celebra con gran recogimiento la procesión del ‘entierro’ y puede decirse que es la única que no ha alterado sus antiguas costumbres».

En la red social Facebook hay muchos comentarios hacia la Sang acusando de machismo a la entidad por no dejar entrar a la mujer, cuestión que levanta ampollas entre los cofrades puesto que «no se trata de discriminar, sino de conservar una herencia patrimonial de siglos». «En décadas no hemos recibido ni una sola petición de una mujer de la ciudad para entrar en la Cofradía por lo que no entendemos que se pueda hablar de clamor social», asegura un mayoral que ha ostentado un cargo en los órganos rectores de la hermandad.

Otro punto que ha entrado en escena es el de saber si la entrada de la mujer se puede reclamar por vía judicial en caso que no se aprobara en Junta. Fuentes jurídicas consultadas por Levante-EMV señalan que existe jurisprudencia que avala la existencia de cofradías de un único género, y citan para ello la sentencia del Tribunal Supremo 2021:4855 en la que deja bien a las claras que no se produce ningún tipo de discriminación de género siempre que esté recogido en los estatutos.

Aún así, en otros sectores, el permitir la entrada de las mujeres se ve como un gesto a favor de la igualdad y a impedir que una cuestión de género siga suponiendo un veto para entrar en una cofradía en pleno siglo XXI.

Además, se remarcan otros argumentos de tipo más pragmático: Que esto permitirá la adaptación total de sus Estatutos a los aprobados por la Archidiócesis de Valencia en 2019 y su posterior inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, lo que la dotará de personalidad jurídica para ser titular de bienes y derechos; un último aspecto que en otras diócesis de España ha acabado siendo obligado.

La votación, por todo esto, se augura disputada este domingo, a partir de las 17 horas, en la iglesia de Santa María.