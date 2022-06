Alcaldes de Morvedre critican el retraso del plan provincial de inversiones

Varios alcaldes del Camp de Morvedre han criticado el retraso que arrastra el Plan de Inversiones 2020-2021 de la Diputació de València.

El problema es que muchos de los proyectos que contemplaba el plan no han podido desarrollarse «ante la lentitud en la tramitación de los mismos, por parte del ente provincial», coincidían tanto el presidente de la Mancomunitat de la Baronia, Salva Costa, como el de la de Les Valls, Antoni Sanfrancisco.

Uno de los casos más graves es el de Albalat dels Tarongers. Allí, de las cuatro iniciativas aprobadas, «la Diputación no ha ejecutado ninguna a día de hoy», explicaba la alcaldesa, Maite Pérez. Cabe aclarar que Albalat delegó la tramitación a la Diputación ante la falta de personal técnico, mientras que en otros ayuntamientos ha sido la misma administración local la que se ha hecho cargo de estos, como es el caso de Gilet o Benifairó, que también sufren en sus proyectos un retraso similar.

«Esto está paralizando los municipios pequeños, su inversión y su desarrollo, porque son los fondos dela diputación los que nos permiten poner en marcha iniciativas, y sin estos, es muy difícil hacerlo con fondos propios», explicaba Costa.

En el caso de Albalat, cuya alcaldesa ha sido la primera en alzar la voz, son cuatro los proyectos que están a la espera de poder ejecutarse, pero de estos destacaba uno como prioritario o muy urgente: El adoquinado de la calle Mayor y la calle San Vicente, que lleva más de un año esperando y ni siquiera está licitados. «Estas dos calles están en un estado lamentable, son muchas las quejas que recibo de los vecinos, pero la primera, la mía», contaba Pérez , que hace uno días sufrió una torcedura de tobillo en uno de los agujeros que presenta la calle Mayor.

Ante esta situación, desde el ayuntamiento se va a solicitar que se adscriban estas obras en los planes de inversiones 2022-2023, «que desarrollaremos nosotros. Esta vez no delegaremos para así agilizar los trámites. También pediremos que proyectos que estaban en el plan de 2022-2023, los pasen al del 2021, por si fuera posible», explicaba la mandataria.

En situaciones parecidas están otros municipios que no han delegado las gestiones a la Diputación. «Lo que no puede ser es que nosotros tengamos que redactar un proyecto y luego tenga que dar el visto bueno la diputación, para lo que tarda meses. En nuestro caso, hay proyectos presentados, sobre los que no nos han ni contestado todavía», añadía Costa.

En el caso de Sanfrancisco, reconocía que no he hecho ni uno» y pedía, como el resto de alcaldes, que se aceleren los trámites por parte del ente provincial.

En Petrés tampoco se han completado todos los proyectos del año pasado y en situación similar a Albalat está Quart de les Valls. Pese a las quejas, los alcaldes reconocen que son miles los proyectos que deben ser supervisados por la Diputación y de ahí la posible demora.