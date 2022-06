Ramón Ejeda (TriCanet) arrasa en As Pontes

Ironman. La localidad pontevedresa de As Pontes acogió el Ironman Northwesttriman, que contó con una destacad representación del TriCanet. A la cabeza estuvo su presidente, entrenador y estrella, Ramón Ejeda, que no solo ganó la prueba absoluta, sino que lo hizo destrozando el anterior mejor registro al cubrir los 3.800 metros de natación en el lago de As Pontes, los 180 kilómetros de bicicleta sin poder ir a rueda y los 42 kilómetros de carrera a pie en 8 horas, 44 minutos 39 segundos. Ejeda, que mejoró el anterior récord en 15 minutos y aventajó al segundo clasificado en casi 20, fue el más rápido en el primer y en el tercer sector de una prueba que reunió a más de 200 participantes. Espoleado por esta exhibición, el TriCanet se alzó también con la primera posición por equipos, gracias a la aportación de Chema Sayas (noveno con un tiempo de 9:34:22), José Arnau (18º con 10:05:07), Juanma Fernández (53º con 10:44:38) y Antonio Pozuelo (170º con 13:29:25). Desde la entidad canetera apuntan que el triunfo en esta prueba «de gran nivel nacional» le consolida como «un club de referencia en pruebas de media y larga distancia». Además del gran ambiente tanto en As Pontes como en los meses previos de entrenamiento, desde el TriCanet destacan que ese trabajo, bajo la supervisión de Ejeda, ha dado sus frutos con estos excelentes resultados.