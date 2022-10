El Ayuntamiento de Algar del Palància ha iniciado los trámites para la disolución de la entidad urbanística de conservación que gestiona desde hace más de 40 años el suministro de agua en la urbanización Montes de Palància de la localidad.

El objetivo del consistorio es hacerse cargo de toda la red de distribución de esta zona, propiedad de la entidad urbanística, para poder llevar hasta la urbanización agua del trasvase Júcar-Túria, lo que se conoce como Metro cúbico, que asegure el abastecimiento a las cerca de 200 familias que allí residen.

El pleno aprobaba en sesión extraordinaria, incoar un expediente administrativo encaminado a disolver la entidad, un paso que, según el presidente de esta, Álvaro Rodríguez, se ha realizado «sin avisar». «Siendo el presidente no me han comunicado nada, ni sabíamos que se había convocado un pleno extraordinario. Creo que las formas no son las más adecuadas, nos merecemos algo más de respeto».

Según el alcalde, Juan Emilio Lostado, son varias las reuniones que se han mantenido con la entidad para solicitarles la cesión de la infraestructura y no han accedido, por lo que « no nos ha quedado otra salida que hacerlo así», comentaba Juan Emilio Lostado. Información que ya dio hace meses Levante-EMV.

El presidente de la corporación explicaba que la cesión de la infraestructura es fundamental para poder llevar el agua del metro cúbico. A esto añadía que el ayuntamiento tiene previsto invertir en la mejora de esta canalización, ya que algunos de sus tramos se encuentran en mal estado después de tantos años. Para ello, disponen de una subvención de la diputación de 213.000 euros que destinarán a ese cometido.

Por otro lado, Rodríguez insistía en que no cederán la red de distribución de Montes de Palància «hasta que el ayuntamiento asegure que está en buen estado», por temor a que los vecinos puedan quedarse sin suministro al encargarse del mantenimiento el propio consistorio, «queremos garantías y un documento firmado por un técnico competente de que la red está bien».

El problema surge hace diez años cuando esta urbanización, que se abastece del pozo privado de los Dolores comienza a padecer problemas de suministro a consecuencia de la sequía y las averías en las infraestructuras que dejan a los vecinos sin agua durante varios días. El episodio se viene repitiendo con bastante asiduidad en los últimos años, hasta que algunos vecinos cansados, solicitan al ayuntamiento que garantice el abastecimiento recordando que es una obligación de la administración local garantizarlo.

Esto lleva al consistorio a trabajar para llevar agua del metro cúbico hasta la urbanización Montes del Palància, precisamente con este objetivo. La concesión de agua es de 100 metros cúbicos por segundo, de los que 50 son para el pueblo y otros 50 para la urbanización, que a día de hoy no utiliza, ya que desde un principio pusieron reticencias al proyecto dado su alto coste Sin embargo, según Lostado, el Ayuntamiento sigue pagando el mantenimiento de los 100 m3, pese a no gastarlos todos.

«Lo que no podemos hacer es dejar la gestión del metro cúbico en manos privadas y más después de haber hecha la inversión con la instalación de un nuevo punto de suministro. Esto es un buen proyecto para todos los vecinos y así lo ven la mayoría, no entiendo la negativa, es más, si el día de mañana quieren mezclar el agua del pozo con la del trasvase tendrán agua de calidad y a mejor precio, pero son cosa que se tiene que hablar».

Por otro lado, el responsable de la entidad urbanística recuerda que son 40 años gestionando una infraestructura que ellos realizaron y ahora «no es normal que se la quiera quedar el ayuntamiento sin más, para tener el monopolio del agua, sin ninguna garantía además».

Ante esta falta de acuerdo , Rodríguez ya ha anunciado a Levante-EMV, que no descartan llevar el tema a los tribunales.