Malestar en el IES de Algímia por falta de medios

Las familias de la sección del IES Clot del Moro de Algímia d’Alfara denuncian el agravio que sufren sus hijos frente a otros estudiantes de Secundaria por la falta de medios materiales y personales. «Están vulnerando el derecho a la educación de nuestros hijos. Los 119 alumnos de la ESO no cuentan con aulas específicas o herramientas y dotación tecnológica para garantizar su aprendizaje», apuntan desde este centro, que el 6 de julio recibió la visita del president de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera Raquel Tamarit y el secretario autonómico, Miquel Soler.

El equipo docente apuesta por sostener la calidad educativa con implicación personal hasta el punto de aportar su propio material. «Nuestro alumnado no podía notar estas carencias el curso pasado y seguirá por nuestra parte sin notarlas. Confiamos en que la administración nos enviará el equipamiento y nos dotará económicamente con lo que le corresponde al centro, para dejar de comprar el material con nuestro dinero. Las familias estuvieron muy contentas el año pasado y trabajaremos para que sigan estándolo», afirman desde el claustro. El instituto de Algímia recibe a alumnos procedentes de los colegios de Algímia, Torres Torres, Albalat dels Tarongers, Estivella, Alfara de la Baronia y Algar de Palància; una subcomarca que hasta el momento veía cómo sus estudiantes se tenían que desplazar a Segorbe, Benifairó de les Valls o Sagunt.

El curso pasado, las familias eligieron el IES de Algímia, aunque ni el transporte escolar, ni la dotación de personal y técnica estaba cerrada. Pero lo hicieron «confiando en una solución. Creíamos que, a pesar de la premura y de que faltaban muchas dotaciones materiales e incluso estructurales y personales, la situación se subsanaría. Ha pasado un año y no solo no ha mejorado, sino que no tenemos ni dotación económica para subsistir dignamente. Se ha tenido que solicitar un crédito para pagar la luz», afirman.

El centro, de hecho, sigue sin cubrir los puestos del personal no docente, lo que sobrecarga al equipo directivo y a los docentes, que incluso deben controlar las entradas y salidas del centro, así como asumir las gestiones administrativas. Estos últimos aseguran que continuarán con estas tareas, como hacen desde septiembre de 2021, cuando el centro abrió sus puertas.

Proceso de movilizaciones

«Es una vergüenza que esto siga así. Aulas de tecnología sin herramientas ni ordenadores; laboratorios de ciencias sin bancada de trabajo ni instrumentos de análisis; aulas de música sin instrumentos o falta de material escolar como cartulinas o papel; es sencillamente inaceptable», añaden las familias. La comunidad educativa del IES d’Algímia arranca un proceso de movilizaciones en noviembre con el que instará a la Conselleria de Educación a cumplir de inmediato su compromiso de velar por la calidad en un instituto donde se invirtieron 4,7 millones de euros del Pla Edificant.

La lucha de los padres pasa por reclamar dignidad y calidad en un centro que puede albergar 240 estudiantes de Secundaria; si bien la mirada de las familias va más allá y demandan un centro completo con Bachillerato. «Han esperado, sin resultado alguno, a que sus hijos tengan material y ahora instan a Educación a intervenir e iniciar el planteamiento de previsión del Bachillerato», resaltan.

Frente a estas palabras, desde la conselleria puntualizan para empezar que "desde el centro no se solicita ningún crédito, sino que la dirección general de Centros aporta a los institutos públicos los fondos necesarios para su funcionamiento mediante transferencias de forma regular o como aportación extraordinaria, pero los institutos no tienen que devolver nada". Por este método, la sección del IES Clot del Moro en Algímia ya ha recibido en lo que va de curso más de 11.000 euros, según precisan las mismas fuentes, y está al día en las transferencias. En esta cantidad está incluida la aportación extraordinaria para varios gastos de puesta en funcionamiento e instalación de material informático e incremento de facturas de energía eléctrica. El pasado curso, la sección ya recibió más de 4.500 euros por este concepto".

Educación ha recalculado la asignación al centro para aportar 20.000 euros más por curso

En cualquier caso y tras revisar el primer año de funcionamiento del centro, la Conselleria de Educación ha recalculado sus necesidades y las ha elevado en casi 20.000 euros por curso. Por lo que respecta al equipamiento, "somos conscientes y lo tenemos priorizado. En estos momentos hay en marcha diversos expedientes de compra y adjudicación de equipos que se resolverán próximamente y, conforme nos llegue el material, se remitirá a la sección". Sobre el personal, la subsecretaría de la conselleria "ha procedido a agilizar el trámite para que salgan las vacantes y sean cubiertas de forma inminente". Desde Educación añaden que "somos muy conscientes de las molestias que genera la falta de equipamiento y de personal de administración y atenderemos a los representantes del AMPA y el equipo directivo en todo momento que lo soliciten para trasmitirles como evoluciona cada una de las gestiones".