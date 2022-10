Sagunt pasa revista a sus dos realidades

El Ayuntamiento de Sagunt se sometió ayer al último pleno de política general municipal de este mandato, en un largo debate sin sorpresas con Volkswagen, el centro de mayores del Economato de la Gerencia o la limpieza de la SAG como algunos de los temas más repetidos. Con tres turnos de intervención de hasta media hora para el alcalde y dos con un total de 35 minutos para los grupos, la sesión sonó más a balance de estos tres años o incluso siete antes de que la próxima primavera se renueve la nómina de concejales.

Darío Moreno (PSPV), Quico Fernández (Compromís), Roberto Rovira (EU) y Javier Raro (PSPV) se dedicaron, con distintos matices, a glosar los logros del gobierno municipal, aunque también reconocieron algunas de las tareas pendientes. Enfrente, Manuel González (IP), Sergio Muniesa (PP) y Salva Montesinos (Cs) se encargaron de destacar esas carencias, en las que coincidieron en reclamar que no se pusieran como «excusas» la pandemia o la guerra en Ucrania.

El alcalde destacó para empezar la «mayor oferta de empleo público de la historia del ayuntamiento» con 220 plazas, más de 200 de ellas para estabilizar a los interinos. Los refuerzos en la policía local, el ejemplo de solidaridad con los ucranianos o el desbloqueo de proyectos como el instituto número 5 o el centro de visitantes del Castillo fueron otros aspectos mencionados por Moreno. El socialista también señaló que «estamos en un punto de inflexión para la ciudad, un momento histórico para cerrar las heridas del cierre de la antigua fábrica». Buena muestra de esta pujanza es que «cualquier ciudad de España, como me trasladan los alcaldes con los que hablo, querrían estar en nuestra situación».

También desde el gobierno municipal, Fernández reconoció que las cuentas «no cuadraron» en los dos anteriores ejercicios y eso «nos bloquea en la gestión», aunque, en contra de las interpretaciones desde la oposición, el exalcalde apuntó que «una de las razones es que la presión fiscal está en mínimos». Por su parte, Rovira recordó la gestión «modélica, valiente y ejemplar» durante la pandemia y, a partir de entonces, «hemos desbloqueado proyectos atascados y, con una gestión mejorable, cumplimos poco a poco el pacto de gobierno que es el contrato que hemos firmado con los ciudadanos».

Ya desde la oposición, González se centró en las actuaciones todavía pendientes en el Port, como el desdoblamiento de la CV-309, la llegada del servicio de Cercanías o el puente sobre el delta del Palància, aunque también hizo referencia a los dos años consecutivos con déficit en las cuentas municipales. Según el segregacionista, «si nos encontramos con un problema parecido al de la pandemia, el ayuntamiento no va a poder mover un dedo por sus números rojos, así que el próximo gobierno requerirá de fortaleza para salir de la situación».

«Facebook no es la vida real»

Muniesa, por su parte, apuntó que al tripartito «le ocurre lo peor para un político, que no pasa nada». Entre las críticas, el popular destacó que «los recursos económicos no se destinan a las necesidades de los ciudadanos, porque sus prioridades son otras. La vida real no es el Facebook y la política del escaparate que practica el tripartito no ofrece soluciones».

Sin la presencia del edil de Vox, Alejandro Vila, y sin intervenciones del concejal no adscrito, Carlos López, la otra voz desde la oposición fue la de Montesinos, que lamentó que «las reivindicaciones de hoy son las mismas que hace unos años, con la única excepción de las pocas cosas que se resuelven sobre la campana».