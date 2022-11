Sagunt impulsará un centro especializado de lucha

Sagunt proyecta la construcción de un centro especializado de tecnificación deportiva (CETD) para la Lucha olímpica. Así lo aprobaba este jueves, por unanimidad, el pleno. Un proyecto que lleva años solicitándose y que ya fue ratificado por la corporación en 2005, aunque debido a la crisis de 2008, nunca llegó a ejecutarse.

La iniciativa ha vuelto a ponerse encima de la mesa a través de una moción presentada por CS y VOX , «impulsada por deportistas olímpicos que ha hecho historia en este deporte y avalada por la Federación Nacional», explicó el presidente del CD Ares, Rafa Valero en la sesión, además de recogerse en la propuesta plenaria.

Como, según explicaron los ponentes, la redacción del proyecto ya está hecha y adaptada a la nueva normativa, solo habrá que decidir dónde se instalará ahora, de ahí que el ayuntamiento se haya comprometido a buscar una ubicación para el centro especializado. A este respecto, se pronunció el concejal de Deportes, Javier Timón, quien pese a adelantar que apoyaría la moción, sí matizó que en la actualidad no existía disponibilidad de ningún inmueble para ubicarlo, aunque se comprometió a trabajar el tema, de ahí que solicitara su inclusión en el Plan Director de Deportes, petición que se incorporó como enmienda.

Hasta que se resuelva este punto, Vox y CS pidieron que se estudie la posibilidad de que el gimnasio junto a las pistas de atletismo pudiera convertirse de forma temporal en el CETC, enmienda que fue sustituida por otra del Partido Socialista en la que se acordaban facilitar todas la documentación a la dirección general de Deportes de la coselleria para la realización de las gestiones administrativas necesarias para poder formalizar la solicitud del centro al Consejo Superior de Deportes.

Pese a que se dio el visto bueno al centro, Timón dejó muy claro que «Sagunt no renunciará a un centro de alto rendimiento también», opción que el presidente del Ares dijo que era «inviable», dado el ato costo, nombrando los más de 100 millones y las grandes instalaciones que se requieren, con residencias, centro médico...»espacio del que Sagunt no dispone», dijo. Aspectos que rebatió el concejal Carlos López ( Grupo de los no adscritos) , que sí lo ve viable.