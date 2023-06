Los premios del I Festival Internacional de Cine para la Diversidad acabaron teniendo en Sagunt un sabor nacional. Autores de distintas comunidades autónomas se impusieron en las seis categorías, a pesar de que se presentaron un total de 108 trabajos procedentes de 22 países de todo el mundo a un festival pionero en Sagunt que aspira a ir a más.

En sección Ficción, se impuso una creación dirigida por Gabriel Esparza titulada “El Olvido” , donde en 8 minutos aborda la inclusión, los trastornos mentales y el alzheimer, con una historia situada en un pueblo de la España vaciada, donde la ausencia de un hijo que marchó en busca de oportunidades, deja secretos y reproches entre un padre enfermo y una madre que sufre en silencio.

En Escuelas de Cine, ganó “Lucio”, un corto de 6 minutos orquestado por Estela Del Carme Valldecabres Tatay que visibiliza los abusos menores y la vulnerabilidad a través de lo ocurrido a Lucio o ‘Lucifer’, como se le ha apodado en su pueblo natal, un hombre de 24 años que de pequeño fue monaguillo en la parroquia local. "A los 14 años, tras polémica con el cura y los demás monaguillos, Lucio fue expulsado de la iglesia y abandonó el camino de la fe. Cuando un suceso terrible ocurre, se ve obligado a volver por última vez a la parroquia". explican desde la organización.

En documental, el reconocimiento fue para “Side By Side”, un trabajo de 16 minutos dirigido por Javier Barbero Montes, que aborda la inclusión del daño cerebral y visibiliza a los cuidadores a partir de este aspecto: "Mis abuelos me regalaron una Canon 6D cuando les dije que quería ser cineasta. Unos años más tarde, usé esa cámara para filmar los últimos años de sus vidas. Mientras filmaba, me preguntaba qué pasaría si uno de ellos muriera, si uno viviera sin el otro", como reconocía Barbero.

En Educación Secundaria, ha triunfado un trabajo de tres alumnas del IES Carmen de Burgos, Ana, Sara y Josefa, dirigido por RocÍo Juárez y titulado “Tú serás lo que quieras ser” donde, en 8 minutos, dan su mirada sobre el feminismo a partir de un hecho que podría ser real: Deben realizar un trabajo sobre grandes mujeres de la historia de la ciencia, pero no encuentran información sobre ello, lo que les impide tener una visión clara de lo que quieren ser de mayores.

Entre los cortos presentados a la sección de Bajo Presupuesto, el reconocimiento ha sido para un trabajo dirigido por Mario Pereira Chicharro, “Una tarde Cualquiera” que, en 12 minutos, reflexiona sobre la inclusión y los trastornos mentales a partir de esta pregunta: ¿Qué hará nuestro grupo de protagonistas al salir de su jornada del Centro Ocupacional al que asisten diariamente?.

En cuanto al Premio del Público, ha sido para “Yegua”, un corto de 17 minutos dirigido por Javier Celay que pretende visibilizar la dependencia y la eutanasia a partir de una ficción situada en los montes de la Valdorba de Navarra, donde un ganadero de yeguas deberá afrontar una situación agobiante e irrespirable enfrentándose a un dilema moral constante.

Gala de entrega

La gala de entrega de los galardones tuvo lugar este domingo, en el futuro Museo Industrial, concretamente en la sala Gonzalo Montiel.

Además de los representantes de los seis cortometrajes ganadores, el acto contó con las intervenciones del alcalde, Dario Moreno, la presidenta de la asociación organizadora del festival (Adacam), Lola Torrente, junto a su director, Miguel Puga.

El acto incluyó la entrega de certificados a los participantes en las mesas redondas que se realizaron durante la semana en los visionados de los cortos, tanto en los dos núcleos de Sagunt como Manises.

No faltaron las palabras dedicadas por los tres miembros del jurado, Pedro Solís, Lina Badenes y Ximo Solano a Adacam por la organización y su gran labor por dar visibilidad a la diversidad.

Pero el momento más emocionante y emotivo fue la entrega de premios a los galardonados, con la visualización de unos cortometrajes "que no dejaron indiferente a ningún asistente, arrancándoles lagrimas y sonrisas", como destacaban desde la organización.

Para finalizar, Lola Torrente agradeció la participación y la gran calidad de todas las cintas, más de 100 de 22 países distintos, "todo un gran éxito para este primer festival que se quiere consolidar como un referente en el panorama español", añaden.