El Fertiberia estrenará el pabellón del Port contra el BM Torrelavega

El Fertiberia BM Puerto ya conoce el camino que deberá recorrer para alcanzar la permanencia en Asobal. Los rojiblancos se estrenarán en su regreso a la máxima categoría en el nuevo pabellón del Port de Sagunt, siempre que reúna a principios de septiembre las condiciones exigidas, mientras que la trigésima y última jornada será contra el Barça, también en casa. Otros detalles del calendario son que el primer desplazamiento llevará al equipo de Toni Malla hasta Valladolid, que el doble derbi frente al BM Benidorm está programado para el 7 de octubre en el Port y el 2 de marzo en tierras alicantinas o que los porteños serán locales en tres de sus últimos cuatro partidos.

Pero más allá de conocer la fecha aproximada de los encuentros, que en Asobal tienen una ventana más amplia desde el viernes por la noche hasta el domingo por la tarde, ayer se celebró también la asamblea constitutiva de la liga profesional Plenitude, de la que el presidente del Fertiberia BM Puerto, Juanjo Bataller, salió «disgustado». El principal motivo, como ha venido informando Levante-EMV, es la instauración este año de una cuota de afiliación a la Asociación de Clubes de Balonmano, que, para los recién ascendidos, supone el desembolso de cerca de 90.000 euros. Esta cantidad se suma a otros conceptos, estos sí previstos, para que solo la inscripción a la liga supere los 150.000 euros.

Los grandes contra los pequeños

La representación rojiblanca intentó sin éxito que se aplicara una rebaja a este canon y se tuvo que limitar a pedir un aplazamiento, aunque todavía peor fue saber que este dinero no se recuperará íntegramente. «Si, al menos, se devolviera esta cuota en el caso de descender, no sería tan injusta y discriminatoria, pero también se aprobó, con el único apoyo de los grandes, ya que los pequeños no pudimos votar, que solo se reembolsará un 75 % en caso de bajar el primer año y un 50 % si son los dos siguientes», explica Bataller.

Obstáculos para la base

Otra de las cuestiones que implica jugar en Asobal justo el año de su salto oficial al profesionalismo tiene que ver con la posibilidad de que chavales de la base den el salto al primer equipo. Y es que, según interpreta el presidente del Fertiberia, "todos los jugadores que salen a la pista deben tener un contrato profesional, así que no se podrá ni dar un premio a algún canterano para que dispute unos minutos, por ejemplo, contra el Barça".