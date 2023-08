«El futuro es hacer que nuestros pueblos sean sostenibles»

Estudió Periodismo y lleva desde de 2004 vinculada con la política municipal activa, siete años como persona de confianza y 12 como edil de Cultura y teniente de alcalde. Ahora, a sus 45 años, está al frente de una corporación que conoce bien pues, sobre todo en los últimos 4 años, asumió mucha más responsabilidad y peso en la gestión municipal al ser elegido su antecesor, Toni Gaspar, como presidente de la Diputación de Valencia.

¿Cuáles han sido las primeras decisiones que ha tomado como alcaldesa?

La gestión diaria no se para con las elecciones y además es imperativa la organización del nuevo ayuntamiento, la designación de la Junta de Gobierno, las delegaciones y el pleno, todo ello con la inmediatez de nuestras fiestas de agosto que han marcado estos 70 días de legislatura

.

Para mí lo más importante es que los servicios funcionen y los proyectos en marcha lleguen a buen puerto lo antes posible.

¿Cuáles serán sus proyectos y líneas de trabajo?

Trabajaremos para que los proyectos empezados o aprobados como son el nuevo centro escolar, el centro de día y el centro de salud continúen en la planificación la nueva administración autonómica. Por otro, seguiremos con actuaciones de protección del medio ambiente, tanto de gestión forestal con acciones de limpieza y conservación, como de mantenimiento del arbolado y las zonas verdes siguiendo las pautas del Plan director, así como con actuaciones de reducción de emisiones de CO2 y de potenciar las energías renovables a través de la comunidad energética que hemos creado y su futura ampliación, así como la sustitución de sistemas de agua, de riego, de alumbrado público, para reducir su consumo, la ampliación de puntos de carga para vehículos eléctricos, etc. Sin olvidar actuaciones de mejora de instalaciones deportivas, de parques, de accesibilidad y de movilidad. No podemos olvidar que el futuro al que nos dirigimos es hacer que nuestros pueblos sean sostenibles.

En los últimos años ha impulsado en gran manera la oferta cultural de Faura con el Cicle de Música Valenciana y de Cambra; HortArt y las residencias artísticas, más FaurArt. ¿Qué espera redondear o mejorar como alcaldesa?

La cultura es importante para la sociedad, nos hace crecer y desarrollarse como personas pero también permite un crecimiento económico, por ello es necesario un cambio de mentalidad de las y los gestores públicos para que se apoye y se fomente la cultura a través de sus diferentes expresiones y no se vea como un gasto innecesario, porque en realidad es una inversión. Como alcaldesa seguiré apostando por la cultura, por los proyectos que mencionado que se han convertido en citas culturales para la comarca, como por recuperar la programación de Viu la biblio.

Es usted la primera mujer que llega a la alcaldía del municipio...

Es muy significativo ya que con ello se rompe la barrera de género en la política de Faura. Llegar aquí ha sido gracias a tantas otras mujeres que lucharon por la igualdad de oportunidades y con cada paso despejaban el camino. Pero ser la primera mujer alcaldesa no es haber llegado a la meta, sino todo el contrario, el comienzo de un nuevo camino más despejado de obstáculos para que las generaciones futuras. Me gustaría ser un espejo en el que se miren, que con trabajo y perseverancia pueden llegar a lo más alto, y brillar por si solas.

Llega precedida por un socialista que ha estado 20 años al frente del consistorio, tras un mandato de Enrique Ferrer que se prolongó otras dos décadas, desde 1983 a 2003. ¿Se ve al frente del ayuntamiento tanto tiempo?

Hoy por hoy no, ya que a diferencia de mis predecesores es que ya llevo 12 años como concejala. No obstante, es verdad que ahora se abra para mi una etapa nueva y ilusionante y que cuatro años no son suficientes para llevar a cabo proyectos, así que como mínimo me gustaría poder estar dos legislaturas, siempre y cuando así lo decidan los y las vecinas de Faura, que al fin y al cabo son los últimos que tienen la palabra, yo por mi parte pondré toda la energía y para hacerlo lo mejor que pueda, siendo consciente que contentar a todos y todas es imposible. Para mí los tres alcaldes de Faura de la época democrática son un referente.