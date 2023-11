El Ayuntamiento de Sagunt está unido contra el cierre de la fábrica de Thyssenkrupp Galmed que da empleo a 120 personas y que fue anunciado la semana pasada por la multinacional.

Los portavoces de todos los grupos municipales han coincidido en la defensa de la industria en una reunión con el comité de empresa de ThyssenKrupp Galmed y el máximo responsable de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras.

Tras una reunión que ha durado una hora aproximadamente y a la que han acudido representantes de todos los grupos municipales, desde el comité de empresa se ha insistido en que "no existen razones técnicas que expliquen la decisión, al contrario, el buen estado de las instalaciones es otro factor a favor de mantenerlas produciendo, al igual que las ventajosas condiciones que para la exportación supone que las instalaciones sigan produciendo en Sagunto».

Desde el consistorio se ha asegurado luego tras el encuentro que el Ayuntamiento de Sagunt "ha dado todo su apoyo a las trabajadoras y los trabajadores" y que la junta de portavoces "se ha mostrado alineada con la necesidad de proteger tanto los puestos de trabajo como la industria siderúrgica de la ciudad, en términos generales. No obstante, han recalcado que el protagonismo en estas negociaciones tiene que ser para las trabajadoras y los trabajadores".

El alcalde, Darío Moreno, afirma que la reunión ha servido para evidenciar, no solo «la unanimidad» entre todos los partidos políticos en la defensa de la industria, sino también que están «plenamente alineados» con el comité de empresa y con la parte sindical: «Vamos a defender que el centro productivo de Thyssenkrupp-Galmed tiene que mantenerse abierto, pero lo vamos a hacer también con una mirada amplia, ya que sector del metal, el de la siderurgia y el del automóvil lo está pasando realmente mal», afirma.

Darío Moreno también ha recalcado: «Es necesario que trabajemos en lo específico y en lo que tenemos como necesidad urgente, que es el cierre de Thyssenkrupp-Galmed. Pero también nos tenemos que plantear que necesitamos otro tipo de medidas y de estrategias a medio y corto plazo para proteger un sector que forma parte del corazón de nuestra economía».

Decisión "orientada a incrementar beneficios"

Desde el comité de empresa han remarcado la sorpresa que supuso el anuncio de cierre. «Nada hacía presagiar la decisión de deslocalizar la producción y cerrar. La decisión está orientada a incrementar el margen de beneficios del grupo sin pensar en el impacto que esto producirá en las trabajadoras y los trabajadores", afirman en un comunicado.

La representación de la plantilla ha cuestionado igualmente el plan social expuesto por la empresa para los trabajadores. "Es tan ambiguo que parece improvisado, sinceramente no nos merece la menor credibilidad y más considerando los incumplimientos previos de Thyssenkrupp Galmed, al no readmitir a compañeros que fueron despedidos en 2013, pese a que la compañía prometió que contaría con ellos en caso de reapertura, por lo que las promesas de recolocación en terceras empresas que pertenecen a otro grupo empresarial y cuyas instalaciones no están ni construidas, nos parecen una cortina de humo que incitan a la desmovilización de la plantilla», remarcan en la línea de lo ya expresado por CC OO.

"Empleo de calidad"

Sergio Villalba, Secretario de CC OO Camp de Morvedre-Alt Palància, también ha solicitado el apoyo de todo el pleno a la plantilla de Galmed, ante este cierre, «por solidaridad pero también porque se trata de garantizar el empleo de calidad. La pandemia evidenció los problemas de deslocalizar producciones y la importancia de la industria en la generación de riqueza. La reindustrialización de la comarca no puede pasar por deslocalizar producciones. Es importante para Sagunto que la corporación municipal traslade un mensaje claro para que Thyssenkrupppp supere la visión miope de buscar beneficios a corto plazo y se abogue por buscar alianzas públicas y privadas que garanticen el futuro de la industria y del sector auto».

Tanto desde el comité como desde CC OO se han agradecido "las muestras de apoyo recibidas y que se les escuche".