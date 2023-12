El mes de novembre es va iniciar amb la reproducció de la notícia d’un periòdic local per part del diari La Premsa de Madrid. En l’edició del 9 de novembre s’indicava que en la fàbrica de rajoles dels senyors Camarelles, situada en la partida de Montíver, aparegué una escultura ibèrica que va estudiar l’arqueòleg González Simancas. Van dir que era de l’estil de Dama de Bocairent. El corresponsal esmentava que no marxaria d’Espanya, com la dama d’Elx. Perquè «han terminado los tiempos en que un puñado de pesetas daba derecho a llevar los monumentos artísticos». També el 25 de novembre el diari Las Provincias dedicava una plana a la notícia a través d’un article del mateix Manuel González Simancas. En l’extensa descripció que fa de la troballa, exposa que «se trata de una pieza de valor arqueológico subido…, mereciendo un puesto preferente del Museo de Sagunto».

L’esport va continuar de moda en la premsa, gràcies als partits de l’equip de Sagunt. El diari La Voz arreplegava el 12 de novembre la victòria a l’Hispania FC per 4 gols a 1. El Diario de Valencia indicava que va jugar fora de la localitat contra el Bancario FC. El resultat va ser de 3 gols a 1. Però el més destacat fou que acabà 25 minuts abans perquè el davanter del Sagunto FC no es va retirar del camp, després que li ho indicara l’àrbitre. Una destacada victòria fou la que en grup B va obtindre l’equip saguntí contra el CD Español. En l’edició del 20 de novembre el diari de Madrid El Sol deia que guanyaren per 7 gols a 0. El partit va estar dirigit per l’àrbitre Piquer i s’inicià a les 15.00 hores. Els gols van estar marcats per Álvarez, Gimeno i Francés. En el Diario de Valencia, el 28 de novembre, es deia que el Sagunto CF va perdre per 2 gols a 0 contra l’equip Stadium CF, malgrat la «tenaz defensiva saguntina». El segon equip, el Saguntino CF va empatar contra el Sueca CF a 2 gols.

La notícia cultural fou la celebració de Santa Cecília per part de la Lira Saguntina el 24 de novembre en el cine. El programa va estar dirigit per Rafael López-Pons i pel músic Antonio Palanca Masiá. El local estava de gom a gom. Van assistir les autoritats civils i les militars. En la primera part, es va interpretar Homenaje a Chapí. La segona part estava dedicada a la sarsuela El puñado de rosas de Calleja i Asensio Mas. Van destacar les veus de Carmencita Palanca, Tonica Chabret i Juanita Lluesma. En el cor estaven «las rosas más bonitas de Sagunt»: Palanca, Masiá, Peris, Gamón Palanca (J), Zahonero, García Agramunt i Andani. Entre els músics, cal esmentar la interpretació dels jóvens Chabret, Casanova i Prats i de López Pons, Villanueva i Ramón López. La societat, presidida per Manuel Vives, va ser felicitada pel públic assistent.

El mes va acabar amb un partit de futbol celebrat al Port de Sagunt. Però eixa i unes altres notícies formaran part del següent De cent en cent.