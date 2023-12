Un acuerdo pone fin a 12 años de problemas de agua en Algar

El suministro de agua potable y de calidad para el consumo humano queda garantizado en la urbanización Montes de Palancia de Algar después de 12 años de espera.

Una buena noticia que se producía este mes de diciembre tras la firma de un acuerdo entre la entidad el Pozo de los Dolores, gestora del agua de la zona residencial, y el ayuntamiento.

Un acuerdo de cesión de los depósitos, propiedad del Pozo de los Dolores, al consistorio, que se ratificó en el pleno ordinario y que suponía el último escollo para llevar el trasvase Xúquer -Túria, lo que se conoce como agua del metro cúbico, a la urbanización. Un trámite que mejorará el servicio y la calidad de vida de cerca de 200 residentes. Un contrato que implica que la gestión del agua pasa a partir de ahora a Aguas de Valencia.

El presidente del Pozo de los Dolores, Eduardo Doñate, se mostraba satisfecho con el acuerdo, ya que este acabará con uno de los mayores problemas que padecían los vecinos, el alto índice de sulfatos en el agua que consumían. "Evidentemente, ahora mejorará el servicio y el agua será de mayor calidad", decía en declaraciones a Levante-EMV.

Sin embargo, esto repercutirá en el recibo, porque "el precio del agua subirá el doble", añadía. Por eso, "nos hubiera gustado poder mezclar el agua para poder abaratarla, pero no ha sido posible", decía.

A esto Doñate añadía que el acuerdo supone "el cumplimiento del ayuntamiento con una obligación legal que es la de garantizar el suministro de agua a toda la población", terminaba.

Cierre del capítulo

Desde el ayuntamiento, el alcalde, Amable Mondragón (PP) aseguraba que con este acuerdo "se cierra un capítulo de la historia de la Urbanización Montes del Palancia, que era necesario por el bienestar y la salud de todos sus vecinos. Hoy, el agua no será ya motivo de preocupación para esta urbanización".

El presidente de la corporación explica que "el agua llevaba muchos años siendo motivo de preocupación para todos los vecinos; por cortes en el suministro, años de escasez, y la no aptitud para el consumo humano. Algo tan sencillo como que los niños que estaban jugando en las instalaciones deportivas, pudieran beber agua de la fuente, no era posible, porque aunque el agua era potable, no era apta para el consumo humano". Por eso, añade "es muy importante para todos los vecinos de la urbanización poder recibir agua del metro cúbico y así cuando abran los grifos de sus casas, puedan disfrutar de agua apta para el consumo, sin ningún tipo de problema", insistía.

Por último, no oculta dificultades en la negociación, pero "poco a poco, con buena voluntad por ambas partes, hemos llegado a este acuerdo tan esperado. Agradecemos a la junta directiva del Pozo de los Dolores, que en representación de todos los vecinos, no haya dudado en reunirse las veces que fueran necesarias para poder limar asperezas y llegar por fin a un acuerdo".

En cuanto a la llegada del metro cúbico a la urbanización, el acuerdo recoge un plazo de seis meses, según el presidente del Pozo de los Dolores, quien avanza que Aguas de Valencia se ha comprometido a tenerlo para finales de marzo.