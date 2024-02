Sagunt honra a su nuevo hijo adoptivo

Cariño, calor, emoción y agradecimiento. Todas estas sensaciones han rodeado al nombramiento del Francisco Campillo Salvador como nuevo Hijo Adoptivo de la Ciudad de Sagunt.

Paco, como es más conocido, no ha ocultado la emoción ante el reconocimiento de esta población donde reside desde hace más de 55 años y en la que se ha volcado en defensa de la agricultura.

Los mejores momentos del homenaje a Francisco Campillo, hijo adoptivo de Sagunt / Daniel Tortajada

"En primer lugar, quisiera dar las gracias a toda la corporación municipal. Es un gran Honor para mí... nunca pensé que pudiera llegar este momento. Créanme que me siento muy afortunado y dichoso", ha asegurado durante un acto celebrado en el Centro Cultural Mario Monreal presidido por el alcalde, Darío Moreno, donde también se han dado cita el expresidente de la corporación y actual Vicepresidente de Les Corts, Alfredo Castelló, la exalcaldesa de Sagunt, Gloria Calero, y el diputado autonómico Toni Gaspar, así como ediles del PSPV-PSOE y PP, representantes de la Policía Local, Nacional y Guardia Rural.

Una composición de Händel interpretada por un cuarteto de la Lira Saguntina ha abierto esa tarde de reconocimientos a una persona "tan querida como destacada, que ha puesto voz al campo, para hacer llegar los problemas del sector y se ha implicado en asociaciones de todo tipo, haciendo ciudad", según ha asegurado la periodista que ha conducido el evento, María José Gimeno.

El alcalde recalcó «la labor desinteresada» y el compromiso de Campillo «más allá de su ámbito privado»

La presidenta del Consell Local Agrari de Sagunt, Ana María Quesada, ha repasado su trayectoria, desde su nacimiento en Benimàmet a su paso por la escuela de aprendices de Macosa, así como "su intensa labor social y empresarial".

También han tenido sentidas palabras para él tanto el exedil Salva Montesinos como Pere Peruga, el vicepresidente de la asociación de agricultores Ascosa-AVA.

En su intervención, Campillo se ha referido a su labor en esta última entidad que preside desde hace 30 años, una tarea que ha compaginado con otros cargos en el sector, como el de miembro de la ejecutiva de la Comunidad de Regantes y Sindicato de Riegos, integrante activo del Consell Local Agrari de Sagunt, así como de la Junta de la Comunidad de Regantes de Canet d’en Berenguer.

"Un aliciente y una gran oportunidad"

Según ha confesado, presidir Ascosa-AVA, "ha sido un aliciente y una gran oportunidad para conocer gente de Sagunto y hacer que me sintiera uno más", ha admitido ante numerosos integrantes de la asociación, así como el presidente de AVA, Cristóbal Aguado y el vicepresidente de la entidad, Celestino Recatalá.

Campillo no se ha olvidado de las asociaciones que apostaron porque el ayuntamiento reconociera su trayectoria y ha agradecido el apoyo de la patronal comarcal, "Asecam, la Asociación Española contra el Cáncer, la asociación de Cazadores, San Blai y otras que también me han respaldado...y cómo no, a Salva Montesinos, que fue el promotor de este reconocimiento", apuntó rodeado de amigos, desde la presidenta de la patronal comarcal, Cristina Plumed, al director general de Saggas, Santiago Álvarez, y representantes de diversas entidades, como las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Núria Bueno y Carla Boix.

"Como un saguntino más"

Echando la vista atrás, ha tenido buenas palabras para "todas las personas que me recibieron con los brazos abiertos, hace más de 50 años, tratándome como un saguntino más. A todos y a todas, gracias de corazón. Por eso, me gustaría compartir este logro con la Ciudad de Sagunto", remarcó tras haber sido miembro del Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Sagunt, secretario de ASECAM, representante de AVA-ASAJA en la junta de la Sierra Calderona e integrante del Consejo Comercial del puerto marítimo de Sagunt, entre otros cargos, pues ostentó la presidencia del Jurado de Riegos de la Sèquia Major y, en el plano religioso, estuvo en la Junta de los Santos Patronos de Sagunt.

Además, ha tenido palabras para los suyos. "No es menos cierto que sin el apoyo incondicional de mi mujer y de mi hijo, posiblemente, no estaría aquí... Merche, Francisco... Gràcies!", ha dicho.

"Compromiso con el bienestar"

El alcalde, Darío Moreno, ha recalcado «la labor desinteresada» y el compromiso de Campillo «mucho más allá de su ámbito privado, hasta ser la voz de la agricultura de la comarca, que lucha en un momento muy difícil de globalización para no quedarse atrás».

También ha resaltado su amor por la ciudad y sus «décadas de lucha por un sector primario que ha tenido un gran peso en la economía local durante siglos y da trabajo a centenares de familias».

Mayor reconocimiento de la ciudad

El título de Hijo Adoptivo a Campillo, como se ha recordado en el acto, "supone la mayor condecoración que el ayuntamiento puede conceder a las personas nacidas fuera del municipio y posee el mismo rango que el título de Hijo/a Predilecto/a"; todo un honor que ahora recae en este firme defensor del sector agrícola local.