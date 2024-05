L’alcalde Moreno ha assegurat en diversos contextos que l’Ajuntament de Sagunt té "damunt la taula un projecte de sis milions d’euros" per a protegir la platja de la Malva-rosa de Corinto amb la construcció d’un dic submergit paral·lel a la costa. En aquest temps de fake news, notícies enganyoses i reflexió sobre qualitat democràtica, estimen imprescindible fer quatre apunts sobre aquest anunci.

En primer lloc, l’equip de govern té un informe encarregat a una empresa mitjançant un contracte menor, el qual ha costat a la ciutat al voltant de 15.000 euros de diners públics. El treball es va adjudicar a una empresa de Madrid, una actuació completament legal, tanmateix, sorprèn que no s’encarregara a grups de recerca de la Universitat de València o la Universitat Jaume I, les quals tenen seu a Sagunt, o de la Universitat Politècnica de València. De fet, és una contractació prevista per l’article 60 de la LOSU.

L’informe de dic submarí, en segon terme, és a hora d’ara, paper banyat perquè: ni s’ha aprovat per cap administració, ni s’ha pressupostat, ni ha passat cap procediment d’impacte ambiental. Res. En tercer, aquesta suposada iniciativa s’hauria de desenvolupar, en tot cas, després de l’execució d’un projecte de 17 milions d’euros promogut pel Ministeri de Transició Ecològica, el qual arrossega un notable endarreriment, tot perjudicant la lluita contra l’erosió de les platges del nord de Sagunt en un context de canvi climàtic.

Tràmit informal

El quart punt fa referència a l’enviament de l’esmentat informe al Ministeri de Ciència i Innovació –en lloc de al de Transició Ecològica, competent en la matèria-, perquè "faça camí", en paraules de Moreno. I des de Compromís per Sagunt ens preguntem, camí? Cap a on? Per aquest motiu, al darrer ple de la corporació vam preguntar: A quin departament del ministeri dirigit per la secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, han enviat el document? Es presentarà a alguna convocatòria de recerca en concurrència competitiva? I la resposta de l’alcalde, la qual agraïm, va ser clara: S’ha fet arribar al gabinet de la ministra. És a dir, un tràmit absolutament informal i sense cap validesa administrativa. Només en l’àmbit d’harmonia política i personal.

Diáleg enriquidor

Seria molt desitjable que des de l’alcaldia es compartira la informació amb honestedat i criteris rigorosos per a fomentar un diàleg amb la ciutadania respectuós, coherent i veritablement enriquidor, en defensa de les platges i el territori de Sagunt.