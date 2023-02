Con convencimiento, rabia y verdadera congoja al ver el estado de las playas. Así se han mostrado muchos de los participantes en la protesta que ha recorrido la costa de Sagunt y Canet d' en Berenguer; una caminata reivindicativa organizada conjuntamente por los dos ayuntamientos para denunciar el estado de deterioro de un litoral donde, en algunos puntos, se pueden ver taludes de piedras de más de metro y medio, mientras otros que eran arenales hasta hace un año y medio son hoy un manto de gravas.

Las primeras autoridades de Sagunt y Canet, Darío Moreno y Pere Antoni Chordà, no han faltado a la cita, al igual que decenas de personas entre concejales de los dos consistorios, asociaciones vecinales y ciudadanía en general.

Como aseguraba a Levante-EMV el socialista Moreno, «ya lo estábamos diciendo hace tiempo. La decisión de nuestras playas es preocupante y al primer temporal que ha llegado, ya vemos esos efectos en nuestro litoral. Necesitamos medidas urgentes. Vemos que se toman en Almenara, pero no aquí. Así que vamos a continuar con movilizaciones continuas, llamando la atención de todo el mundo hasta que se den respuestas", afirmaba después de que el ayuntamiento lleve tiempo pidiendo sin éxito que Costas intervenga a corto y medio plazo en dos direcciones: Reponiendo los daños causados durante las obras de los espigones en Almenara, tanto en el cordón dunar como en la escollera de Cases de Queralt; mitigando el escalón que se produce y causa graves perjuicios a los usuarios, al impedir el baño con seguridad y para que el proyecto de regeneración proyectado "sea una realidad cuanto antes incluyendo elementos que retengan arena y protejan nuestro litoral».

El primer edil de Canet, Pere Antoni, destacaba a este diario que la regresión "se ha acelerado a un ritmo exponencial" y "realmente la situación es preocupante". Por ello, remarca necesidad de que el Ministerio "acelere al máximo" la tramitación del proyecto de regeneración que tiene previsto en todo el tramo "y necesariamente lo actualice, porque la situación ha cambiado totalmente desde 2018", decía en relación a que entonces la playa de Canet era una arenal y ahora su zona norte ya presenta piedras, sobre todo, después del último temporal, pese a no haber sido de gran intensidad. "La marcha está permitiendo conocer cómo ha quedado todo. Es impactante", decía, reconociendo que "el proyecto de regeneración llega tarde" y, de ahí, la necesidad de que "se ejecute cuanto antes". "Para Canet la playa lo es todo. Somos un municipio turístico y es la joya de la corona, por lo que necesitamos esa regeneración revisada y con medidas más sostenibles para garantizar la retención de la arena que nos vayan a aportar".

La presidenta de la asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa, Amparo Peris, apuntaba que la marcha "es una oportunidad de que la ciudadanía vea los estragos que están produciendo en nuestras playas la construcción de los espigones de Almenara y que podamos comprobar 'in situ' las graves consecuencias que ha producido el pequeño temporal Isaak", afirma por más que desde Costas se siga insistiendo en que la solución elegida para regenerar la costa de este municipio castellonense fue la que se consideró "inocua" para las playas del sur, al concentrar los espigones al norte de su término.

El presidente de AlmardàViva, Carlos Sabater, también consideró importante participar en la marcha. "La necesidad de apremiar a Costas a que avance en el proyecto de regeneración de las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet se hace patente cada vez que sufrimos un temporal. El citado proyecto debería haber sido una realidad al mismo tiempo, si no antes, que la construcción de los espigones en Almenara. Y lo más lamentable es que a día de hoy sigue perdido en el laberinto burocrático de Costas sin conocer cuándo dejará de ser un proyecto para convertirse en realidad", apuntaba para remarcar "nuestras playas necesitan con urgencia su regeneración".

Desde el colectivo de la Asociación Vecinal Playa Canet, uno de sus representantes se expresaba en parecidos términos. "Está hecho un desastre. Es una pena. Canet está cada vez peor y si no se hace nada, al final, nos van a alcanzar los taludes de un metro y medio de piedras, como los que hemos visto", afirma, recalcando que "no basta con que echen arena, sino que realicen actuaciones de futuro, que permitan retenerla, y no malgastar el dinero".

También otros ediles de Sagunt han sido contundentes. El concejal de Playas, Roberto Rovira, ha indicado: «Hemos venido para reclamar soluciones urgentes en nuestras playas después de los graves efectos producidos por el último temporal y, lo que es más grave, a consecuencia de las obras ejecutadas por el Ministerio en la costa de Almenara. La ejecución de está provocando ya graves efectos erosivos con taludes que llegan al metro y medio de altura, perdida de sedimentos y afección a nuestros entornos dunares».

Por su parte, el teniente de alcalde de Almardà, Pepe Gil, ha remarcado los efectos de las actuaciones que se han realizado en Almenara: «Se han colmatado ya los espigones que decían que tardarían algunos años en colmatarse y se ha segado la gola de Almenara». Por ello ha manifestado que «realmente estamos muy indignados en que estén actuando a las costas de Castelló y que aquí en València no se esté haciendo absolutamente nada al respeto, y no parece que tengan nada previsto para mejorar el estado de nuestras costas».

Otras dos protestas

Ésta es la primera de las tres acciones convocadas en las próximas tres semanas para pedir soluciones para las playas. Como ya ha informado Levante-EMV, el próximo día 25, la asociación vecinal de Almardà se manifestará delante de la Delegación del Gobierno en València junto al colectivo SomosMediterrania. Además, el 3 de marzo, habrá una concentración ante la demarcación de Costas de València, promovida por el Ayuntamiento de Canet a la que se ha sumado tanto el consistorio saguntino como las asociaciones. "Intentaremos dialogar con el Ministerio, que nos dé explicaciones de lo que está ocurriendo y mostrarle el perjuicio que estamos sufriendo con las obras que se han hecho en Almenara", apuntaba la presidenta de la asociación vecinal de Almardà.