IP reclama el asfaltado de los párquines de Cruz Roja y el cementerio del Port

Iniciativa Porteña vuelve a pedir que se asfalten los aparcamientos de detrás de la Cruz roja en la playa y del nuevo pabellón frente al cementerio del Port de Sagunt. Los segregacionistas ven "trato discriminatorio hacia El Puerto", tras la decisión del ayuntamiento de asfaltar el aparcamiento del recinto ferial en Sagunt, tal y como publicó Levante-EMV.

"Esta pasada semana se anunció por parte del ayuntamiento, que se va a proceder al asfaltado de la zona del recinto ferial en Sagunto «lo cual nos parece una medida acertada, pero que contrasta con el trato que dan a las zonas pendientes de asfaltar en El Puerto", lamentaban los segregacionistas.

Desde Iniciativa Porteña han expresado su «malestar por la falta de preocupación mostrada por el Ayuntamiento de Sagunto, con respecto a la zona de parquin existente detrás del edificio de la Cruz roja en la playa de El Puerto, cuyo asfaltado llevamos reclamando desde hace unos cuantos años ya, sin resultado. Este aparcamiento también provoca polvo cuando se mueve el viento, pero, además está lleno de baches y muy desaprovechado, puesto que con un correcto asfaltado y pintado de las plazas de aparcamiento, ganaría en capacidad y también mejoraría la imagen de esa zona de la playa porteña», afirmaban desde la agrupación.

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, ha puesto como ejemplo el otro parquin, situado entre las pistas de tenis y el casino de la playa, «que fue asfaltado a instancias de Iniciativa Porteña y sirve como ejemplo de mejora aplicable al caso que nos ocupa».

Aparcamiento junto al cementerio / IP

Parquin frente al cementerio

Los segregacionistas también han manifestado su preocupación por la falta de asfaltado en el parquin existente junto al pabellón polideportivo de Port Sagunt, en frente del cementerio, «un aparcamiento que no solo cubriría parcialmente los eventos en el pabellón, puesto que también está muy cercano al cementerio. Es incomprensible que, tras dar por finalizada la infraestructura deportiva, no hayan adecuado esta zona de aparcamiento necesaria, y que se está deteriorando por no estar debidamente asfaltada»

González ha incidido en que «nuevamente ante la comparación en el trato vemos como El Puerto es discriminado en las acciones del gobierno municipal, pues estas peticiones que son muy razonables, de momento están lejos de ser atendidas por el ayuntamiento de Sagunto, mientras vemos como allí arriba se van cumplimentando las demandas de la ciudadanía»