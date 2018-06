Iannone lidera una jornada plagada de incidentes

El italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR) lideró una primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello que estuvo plagada de incidentes, entre los que destacó una fuerte caída de su compatriota Michele Pirro (Ducati Desmosedici GP18), que obligó a su traslado a un hospital de Florencia.



Iannone paró su mejor tiempo en 1:46.735, por delante de los españoles Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V).



Márquez, sexto mejor tiempo por la mañana, comenzó la segunda tanda con cierta intensidad y ya en los primeros minutos tuvo un susto importante al "colarse" en una de las últimas curvas del trazado, lo que le obligó a salirse de la pista y controlar la moto sobre la grava para evitar la caída, lo que hizo con maestría para sin apenas perder tiempo regresar a la pista y continuar los entrenamientos.



Más tarde, apenas unos minutos después de que se anunciase un nuevo récord de velocidad de MotoGP en la larguísima recta del circuito del Mugello, con una velocidad máxima de la moto de Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) de 356,4 km/h., se produjo en ese mismo punto el accidente del también italiano Michele Pirro (Ducati Desmosedici GP18).







