Cada aficionat és un seleccionador

Al igual que succeeix en el futbol quan juga la selecció espanyola, cada aficionat es converteix en un seleccionador que es creu capacitat per a determinar qui si i qui no són els guanyadors, però al final succeeix com sompre: són pocs els que encerten i es nota la veu dels experts que, pese a l'escàs ressò que tenen en els mitjans de comunicació, són els que normalment atinen en pronòstics i resultats.

Ve a col·lació perquè al principi de temporada ningú comptava que Iker Lecuona fóra capaç ja no de trepitjar el podi, sino de rodar de forma permanent en el top ten.

Aquesta era l'opinió de l'aficionat, però recorde que aquest estiu, prenent unes cerveses a la platja de Cullera amb Julián Miralles, conversant –com no– de motos, va etzibar que estava totalment convençut que la pròxima temporada anava a ser la del pilot valencià d'arrels basques. No només de Lecuona, sinó també de Jaume Masià.

Segons lo presenciat ahir en el Circuit Ricardo Tormo, podem observar com l'experiència és un grau i per molt aficionats que siguem, la veu de l'experiència es deixa notar.

Esperem que el d'Alberic no s'equivoque i l'any que ve puguem celebrar infinitat de victòries, tant d'Iker com de Jaume.

Julián va tindre un gran mestre, tal vegada el millor: Ricardo Tormo. I són poques –pràcticament cap– les vegades que el bicampió mundial valencià es va equivocar. La visió de Ricardo per a descobrir talents era impressionant i tots els seus vaticinis eren, a més de respectats, creguts a ulls clucs, per tots els aficionats.

València és terra de pilots amb un talent immens, reconegut internacionalment. Portem massa anys de sequera. Ara només mancada que el gran treball que s'està realitzant des del Circuit Ricardo Tormo amb la Cuna de Campeones done els seus fruits i no tardem a repetir gestes d'un passat no massa llunyà i la presència valenciana en el calaix siga habitual en tots els grans premis.

No fa tant, vivim una època gloriosa per a passar després a una de vaques flaques. Ara el projecte de futur té uns sòlids fonaments i no han de tardar a arribar els resultats de l'excel·lent treball que s'està realitzant en la Cuna de Campeones.