Espargaró: "He de lograr que este título se decida en Valencia"

“Tengo que salir a saco y conseguir que este título se decida en Cheste, en Valencia, en la última carrera, porque nuestra afición se merece este regalo”. El veterano Aleix Espargaró (Aprilia), que este fin de semana correrá su gran premio nº 300 (ganó la primera carrera de su vida este año, en Argentina, cuando cumplía su GP nº 200 en MotoGP), ha asegurado hoy, en el circuito de Sepang (Malasia), donde se corre la penúltima carrera de la temporada, que su intención es quedar “por delante de ‘Pecco’ (Bagnaia, nuevo líder del Mundial) y, aunque solo sea por dos puntitos, forzar que el título se decida ante nuestra gente, que es la mejor afición del mundo. Para mí, sin duda, sería la mejor manera de cerrar la mejor temporada de mi vida”.

Y cuando el mayor de los Espargaró, de 33 años, habla de “su vida” habla de 19 años en el Mundial de motociclismo y habla de haberse convertido en la gran revelación de la temporada. “Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos hecho, pero todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe que siempre soy sincero, y creo que como equipo, como departamento de carreras, como fábrica y, por descontado, yo mismo como piloto, aún debemos de mejorar. No somos todavía lo suficientemente buenos como para aspirar al título y, muy especialmente, en las últimas cuatro carreras hemos cometido errores, todos, todos, que nos han impedido presentar aún más batalla a ‘Pecco’ y Ducati, que sí han demostrado estar listos para ganar el título más importante”.

Un mejor 2023

Aleix es tercero del Mundial, como ha venido siendo durante casi toda la temporada, a 27 puntos de Bagnaia y, en segunda posición, se mantiene el actual campeón, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), que está a 14 puntos del líder de la firma italiana de Borgo Panigale. “Es evidente que antes de empezar el año hubiésemos firmado llegar en esta situación a las dos últimas carreras, pero si analizas las cosas, los errores, que hemos cometido en estas últimas carreras, te da mucha rabia no estar más cerca del líder”.

Espargaró ha contado que él piensa que si Aprilia mantiene la motivación y, sobre todo, la inversión, humana, técnica y presupuestaria de cara a la próxima campaña, “vamos a sacar muchas y buenas lecturas de todo lo que nos ha ocurrido este año, especialmente de las dificultades que hemos sufrido en aquellos circuitos donde los datos que teníamos del 2019 no nos ayudaban en nada a poner a punto la moto de este año, que es muy, muy, superior a aquella. Esta es, creo yo, una lectura muy positiva y que nos ayudará a ser mejores el año que viene”.

"Estoy convencido de que Quartararo se comportará como el campeón que es y se lo pondrá difícil a Bagnaia" Marc Márquez - Piloto del equipo Repsol Honda

Es evidente que Bagnaia tiene, en Sepang, un trazado con dos rectas kilométricas, la oportunidad de convertirse en el primer piloto italiano, desde Valentino Rossi (2009), y en el primer piloto de Ducati, desde Casey Stoner (2007), que gana el título grande. “Estoy tranquilo, muy tranquilo, pues mi segunda parte de la temporada, sobre todo a nivel mental, que creo ha sido mi mejor y mayor progresión, ha demostrado que estamos listos para terminar este reto. No siento la presión porque no pienso en ella. Sigo con mi manera de trabajar de siempre, aquí está mi novia y mi familia, leo libros, veo películas, voy al gimnasio, me veo con el equipo y preparo el fin de semana como cualquier otro fin de semana”.

Cheste, como despedida

Quartararo piensa muy parecido a Espargaró. “No hay otra que salir a ganar. Ya no tengo nada que perder y sería estupendo obligar a ‘Pecco’ a ganar el título en la última carrera, lo que demostraría que los tres hemos hecho una grandísima temporada, que es de lo que se trata además, por supuesto, de intentar ganar cada domingo y pelear por el título”. El ‘Diablo’ reconoció que no lo está pasando bien. “Lo peor es que en las últimas carreras no he disfrutado y, en esto, como suele decir siempre Marc (Márquez) si no te lo pasas bien sobre la moto, no vas rápido, no pilotas a gusto y no ganas”. Pero Quartararo insistió: “Aún no he perdido. Quedan 50 puntos y estoy a 14. Esto no ha terminado”.

Márquez, precisamente, cree que Quartararo “que es el campeón actuará, en Sepang, como campeón, estoy convencido de que se dejará el alma para tratar de apretar a ‘Pecco’ y alargar el título hasta Valencia”. “Yo también lo pienso”, señaló Àlex Rins (Suzuki), reciente ganador en Phillip Island (Australia), “pues Fabio demostró, en el inicio de este Mundial, que su Yamaha no va tan mal, pues ha sido líder del campeonato durante muchas semanas”.