Siempre, siempre, suele ser Aleix Espargaró. Tiene 33 años, ha corrido 301 grandes premios, solo ha ganado uno, el de Argentina, donde se corre la semana que viene, en Termas de Río Hondo, fue el gran animador, por no decir revelación en alguien que lleva dos décadas en el Mundial de motociclismo, pero si algo tiene el mayor de los Espargaró, un piloto de motos, de carreras, que podría dedicarse a cualquier deporte a altísimo nivel, por ejemplo, el ciclismo, es que no tiene pelos en la lengua. Y cuando habla, habla siempre con el corazón, pero añadiéndole mucha cabeza. E, incluso, aunque muchos no lo crean, aunque algunos puedan pensar que lo hace para criticar su deporte, ¡no es cierto!, Aleix Espargaró ama el motociclismo, ama el Mundial y sus observaciones solo son para mejorar su organización, el espectáculo, las carreras, todo.

Un hueco legal

Y así se comportó ayer cuando, al final de su aparición en una de las tres conferencias de prensa que se produjeron en el precioso trazado de Portimao (Portugal), dijo que no le había gustado nada cómo resolvió la organización del Mundial la aparición, la implantación, de las carreras cortas, al ‘sprint’, de los sábados y el hecho de que ni siquiera hayan podido reivindicar, ante sus equipos, que deberían de cobrarlas aparte. Y es que cuando todos, todos, los pilotos firmaron sus contratos de renovación, casi todos por los próximos dos años, la idea de correr el sábado no estaba sobre la mesa.

“Hay un hueco legal ahí que no nos gusta nada, pero ya le he dicho a mi manager que deje de pelearse, que no conseguirá nada. No las cobraremos y punto, así que busquemos la parte buena de la idea, lo positivo, y hagamos disfrutar a nuestra afición con más espectáculo”, comentó Aleix Espargaró, que tampoco está de acuerdo (“pero eso llevamos ocho años, Dovizioso y yo, diciéndoselo a los organizadores y no ha cambiado nada”), con que todos los entrenamientos del fin de semana sean cronometrados y cuenten para clasificarte para la ‘quali’ del sábado “pues vas siempre con el gancho y no tienes tiempo de poner la moto a punto como toca”. “Ellos, los organizadores, argumentan que el hecho de que todos los entrenamientos sean cronometrados añade emoción y no digo que no, pero nos resta tiempo para preparar nuestras motos mejor”, insiste el de Granollers, residente desde hace muchos años en Andorra, donde tienen sus negocios.

"La F-1 la ve hasta mi abuela y eso que su producto es peor que el nuestro" Aleix Espargaró - Piloto oficial de Aprilia MotoGP

Cuando un periodista italiano le pide su opinión sobre el hecho de que MotoGP evolucione o copie muchas de las experiencias de la F1 y, por tanto, copie la competición de los monoplazas, Aleix, siempre sincero, dice: “Si imitar a la F-1 significa llegar a donde está la F-1, ‘welcome’, amigo. Es decir, todo lo que sea acercarse a ese espectáculo, a la F1, que ve hasta mi abuela, es bueno. Y eso que su producto es, creo, peor que el nuestro”. Las carreras del sábado al ‘sprint’ son contadas en la F-1, MotoGP las realizará cada fin de semana, es decir, en los 21 sábados de los 21 grandes premios. “Yo tengo mi opinión personal al respecto”, señaló Aleix, “pero ni la pienso decir ni les importa a los organizadores así que, repito, busquemos lo positivo de la idea y hagamos feliz a nuestros aficionados”.