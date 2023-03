El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha sido sancionado con una doble "long lap" (vuelta larga) durante la próxima carrera de la temporada, el Gran Premio de Argentina de MotoGP que se disputa la semana que viene en el circuito de Termas de Río Hondo.

Márquez ha sido sancionado por provocar el incidente en el que embistió durante la carrera de Portugal al local Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), con el resultado de que ambos acabaron por los suelos y ambos tuvieron que ser atendidos en la clínica del circuito.

Miguel Oliveira recibió el alta médica al no detectarse ninguna lesión a pesar del fuerte golpe, mientras que en el caso de Marc Márquez se apreció una posible fractura del primer metacarpiano de su mano derecha y el piloto de Repsol Honda lució una escayola en esa mano tras pasar por la clínica del circuito portugués.

El español Alberto Puig, Director deportivo del equipo Repsol Honda, explicó que Marc Márquez "tiene el pulgar de la mano derecha con una probable fractura que hay que valorarla con mas profundidad con otro tipo de prueba de imagen, pero es posible que haya fractura".

Y explicó las circunstancias en las que se produjo el accidente: "Ha salido con neumático duro delante y no estaba en temperatura, ha frenado, ha bloqueado de delante, y al soltar el freno, con la inercia que llevan estas motos y lo que pesan, ha salido disparada y no ha podido evitar la colisión. No era su intención adelantar, pero cuando pasa esto es complicado… luego la moto sale disparada y es imposible de parar, pero no era la intención, porque no estaba a la distancia para adelantar".

"Estas cosas pasan, las ruedas se bloquean. Probablemente el neumático no estaría a la temperatura todavía porque era el duro y esto puede pasar, la lástima es que ha pasado y hay otro piloto involucrado, por eso queremos disculparnos delante de Aprilia y de Oliveira, pues tampoco era su intención caerse y fracturarse un dedo; son cosas de las carreras y pueden pasar".

"Normalmente, entendemos que sí habrá sanción para Marc en Argentina. No es lo más importante del día. Lo más importante es que nos sabe muy mal la caída por Marc, por Oliveira y por las consecuencias que tenga", continúa Alberto Puig.

"EL potencial de la moto ya lo sabemos y lo conocemos, pero yendo al punto en concreto de la caída ha sido lo que he dicho. Él iba cómodo, no es que fuera pasado, ni que tuviera la intención de adelantar, ni nada. Me ha dicho que iba en un ritmo que para nada le costaba, pero es lo que hay por ahora", lamentó Puig.