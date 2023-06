Nada nuevo bajo el sol y la lluvia, sí, sí, chispeó peligrosamente sobre Mugello en la parte media de la minicarrera de MotoGP de los sábados, de la carrera al 'sprint' como la llaman, nada que no estuviese previsto, es decir, que el poder de la Ducati 'Desmosedici' se haría aún más patente en este bello trazado de la Toscana, donde la fábrica de Borgo Panigale sobre probar a tope todas sus motos, las de carrera y las de calle. Miles de seguidores de Ducati celebraron el dominio de los suyos y, como estaba escrito en el nuevo casco que 'Pecco' Bagnaia, su nuevo ídolo, lucía: "Ma quanto è bello il Mugello".

Así que el campeón del mundo, 'Pecco' Bagnaia, que por la mañana se había enfadado (sin razón) cuando Marc Márquez (Honda) siguió su rueda y estuvo a punto de robarle la 'pole position', ganó con enorme dominio pese a que, en las dos primeras vueltas le complicaron la vida (si es que se puede llamar así a ser perseguido y oir los motores de otros) por el propio Márquez, que hizo muy buena salida, Jorge Martín, que acabaría tercero, y un ambicioso Marco Bezzecchi, que sigue segundo del Mundial de pilotos al concluir hoy pegadito a Bagnaia.

Bezzecchi, el nuevo Bastianini

Una vez superados esos intentos de complicarle la vida al mejor y a la mejor moto, Bagnaia se limitó a mantener las distancias con Bezzecchi, a cerrarle las puertas en las dos últimas vueltas ('Bezz' no tuvo ocasión alguna de meterle la moto) y, finalmente, ganar la carrera de 11 vueltas, sumando unos puntitos que lo mantienen líder, aunque no muy alejado de Bezzecchi, que se ha convertido en el chico de moda, en el Enea Bastianini del 2023.

Para que ustedes tengan idea de lo que les explico respecto al dominio de las Ducati, respecto a lo bestia que es la superioridad de la 'Desmosedici', les contaré que, en su casa, coparon los cinco primeros puestos de la carrera con Bagnaia, Bezzecchi, Martín, Johann Zarco, que intentó superar al madrileño para robarle el podio en la última vuelta (sin lograrlo) y Luca Marini, el 'hermanastro' de Valentino Rossi, que estaba en el circuito más para animar y aconsejar a su discípulo favorito 'Bezz' que a su familiar.

Todo controlado

"Ha ido todo como estaba previsto", comentó casi sin despeinarse' Pecco' Bagnaia, "al concluir la carrera. Cuando digo que estaba todo previsto no es sobradez, por favor, es que quería salir bien, ponerme delante porque me veía con muy buen ritmo y no complicarme la vida. Solo he sufrido un poco cuando ha empezado a llover, pues había zonas donde había agua, sí, pero todo estaba, repito, bajo control".

Mundial de pilotos: 1. 'Pecco' Bagnaia (Italia, Ducati), 106 puntos; 2. Marco Bezzecchi (Italia, Ducati), 102; 3. Jaime Martin (España, Ducati), 87; 4. Brad Binder (Suráfrica, KTM), 81 y 5. Johann Zarco (Francia, Ducati), 72.